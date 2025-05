La fruta mexicana conocida por su sabor dulce, eficaz en la reducción de azúcar en la sangre

Esta fruta podría ser parte importante en la dieta de quienes buscan reducir sus niveles de glucosa en sangre. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tuna, fruto del nopal (Opuntia spp.), no solo destaca por su sabor dulce y su textura jugosa, sino también por sus propiedades medicinales y su capacidad para contribuir al control del azúcar en la sangre.

Según información publicada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta fruta mexicana, ampliamente consumida en el país, ha sido objeto de investigaciones que respaldan su eficacia en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y en la regulación de los niveles de glucosa en personas con prediabetes.

De acuerdo con la Secretaría, la tuna es rica en fibra soluble, betalaínas y flavonoides, compuestos bioactivos que ralentizan la absorción de glucosa en el intestino y mejoran la sensibilidad a la insulina.

Además de sus beneficios, esta fruta es deliciosa. Foto: (Archivo)

Además, su bajo índice glucémico la convierte en una opción ideal para personas que buscan evitar picos de azúcar en la sangre tras las comidas, pues se ha demostrado que el consumo regular de tuna y nopal puede disminuir significativamente los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2, lo que la posiciona como un alimento clave en dietas enfocadas en la prevención y el control de esta enfermedad.

La tuna también ofrece beneficios nutricionales destacados. Por cada 100 gramos, aporta aproximadamente 40 calorías, es rica en vitamina C, minerales como magnesio, potasio y calcio, y contiene antioxidantes naturales como las betalaínas.

Estos nutrientes no solo contribuyen a la salud digestiva, gracias a la fibra presente en sus semillas, sino que también fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a combatir enfermedades estomacales y resfriados.

Además de su consumo en fresco, la tuna tiene múltiples aplicaciones en la industria alimentaria. La fruta madura se utiliza para elaborar jugos, mermeladas, frutas en almíbar y licores, mientras que los frutos verdes, recolectados a los dos meses de edad, son empleados en la producción de fruta abrillantada en almíbar. Este versátil uso industrial refleja la importancia económica y cultural de la tuna en México.

Es recomendable tomar en cuenta la importancia de vigilar los niveles de glucosa parcialmente para descartar riesgos. Foto: (Archivo)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural también destaca que el nopal, planta de la que proviene la tuna, podría tener un impacto positivo en el metabolismo hepático.

Para aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda consumir la tuna de manera natural, sin añadir azúcar, y evitar los jugos comerciales, ya que estos suelen perder la fibra que contribuye a sus beneficios. Según las recomendaciones, una o dos tunas al día son seguras y beneficiosas para la mayoría de las personas, aunque quienes padecen diabetes deben consultar a su médico o nutriólogo antes de incorporarla a su dieta.

La tuna, con su cáscara gruesa y espinosa, es un símbolo de la riqueza natural y cultural de México. Su popularidad no solo radica en su sabor y versatilidad, sino también en su capacidad para mejorar la salud de quienes la consumen.

Como dice el refrán popular, “aunque me espine, me he de comer esa tuna”, una frase que refleja el aprecio por este fruto que, además de ser un alimento tradicional, se perfila como un aliado en la lucha contra enfermedades metabólicas.