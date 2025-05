¿Qué pueden hacer los partidos políticos en la elección del Poder Judicial?

La autoridad electoral estableció normas para los partidos políticos en la elección del Poder Judicial. Crédito: INE México - especial

Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos tendrán la posibilidad de participar directamente en la elección de los integrantes del Poder Judicial. Esta inédita jornada electoral está programada para el domingo 1 de junio de 2025 y permitirá a la población votar por jueces, magistrados y ministros, cargos que anteriormente eran designados mediante procesos internos.

El objetivo principal de la elección es otorgar a la ciudadanía un papel más activo en la selección de quienes administran la justicia en el país. También busca romper con las prácticas tradicionales que limitaban estas decisiones a un grupo reducido de actores dentro del sistema judicial, promoviendo así una mayor transparencia y participación democrática.

Durante esta jornada electoral, los mexicanos podrán emitir su voto para un total de 881 cargos judiciales. Entre estos se incluyen 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito.

La elección del Poder Judicial cuenta con reglas para los principales actores de la jornada electoral. (Facebook INE México)

Sin embargo, a pesar de que esta elección es única en la historia de México, no significa que no haya reglas para los principales actores de la jornada electoral. Los candidatos, por ejemplo, no pueden pagar publicidad en ningún medio tradicional ni digital.

Los partidos políticos también tienen prohibiciones en los comicios del 1 de junio según el Instituto Nacional Electoral (INE). Estas medidas buscan preservar la independencia del Poder Judicial y evitar cualquier tipo de politización en el proceso electoral.

De acuerdo con el INE, los partidos políticos tienen prohibido realizar promoción o el apoyo público a alguna candidatura, así como la crítica directa hacia candidatos específicos.

os partidos políticos no pueden hacer comentarios ni a favor ni en contra de cualquier candidato. (Cuartoscuro)

Además, no se permite a los partidos políticos la entrega de regalos, dinero u otros beneficios en favor de algún aspirante. Tampoco la compra de publicidad en medios de comunicación, redes sociales o espacios físicos para promover a personas candidatas. De igual modo tienen prohibido pagarle a terceros para hacer y difundir encuestas con la intención de influir en la ciudadanía.

A pesar de estas limitaciones, los partidos políticos no están completamente excluidos del proceso. Pueden observar el desarrollo de la elección en calidad de entes públicos, al igual que cualquier ciudadano u organización. También tienen permitido emitir opiniones generales sobre la importancia de la elección, siempre y cuando no respalden a candidatos específicos.

Asimismo, los partidos políticos pueden exigir transparencia en la organización del proceso, pero sin intervenir directamente en la elección del Poder Judicial, cualquier cosa que pueda ser tomada como injerencia está prohibida.