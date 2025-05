Andrea Chávez arremete contra Ricardo Anaya por llamar al abstencionismo en la elección del Poder Judicial

El senador llamó a no votar en la elección del Poder Judicial (Cuartoscuro)

A pocos días de la elección del Poder Judicial en México, políticos de oposición han hecho llamados a la ciudadanía para no acudir a las urnas. Al respecto, luego de que los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya y Lilly Téllez, se sumaron a la iniciativa, la legisladora de Morena Andrea Chávez lanzó críticas en su contra.

En una conferencia de prensa desde la sede del Senado de la República, Andrea Chávez condenó la conducta de los legisladores panistas. Incluso, catalogó su posición como anticonstitucional toda vez que han hecho un llamado a no participar en un proceso que fue aprobado en el Congreso de la Unión y se encuentra previsto en la Ley.

“Decimos que es antidemocrática su posición, pero además es anticonstitucional. La reforma al Poder Judicial fue aprobada por mayoría calificada en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y por la mayoría de los Congresos locales, lo que la hace Ley. Ellos como servidores, funcionarios y representantes, deben fomentar el respeto a la Ley. Dentro de fomentar el respeto a la Ley es fomentar la participación ciudadana y no inhibirla”, dijo.

Andrea Chávez se posicionó en contra del llamado del PAN

Minutos antes de su señalamiento, durante una conferencia de prensa convocada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador de dicho grupo parlamentario aseguró que no acudirá a votar el próximo domingo, conforme al llamado que el comité nacional de su partido ha lanzado a quienes ocupan cargos de dirigencia.

“Mi posición personal, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia voy a ser parte de este atraco. No acudiré a ese vulgar fraude y, por lo tanto, no acudiré a votar este domingo”, mencionó.

Aunque Anaya Cortés aseguró ser respetuoso de los ciudadanos que decidan acudir a las urnas, quien hizo un llamado explícito a ausentarse de los centros de votación fue su compañera de bancada Lilly Téllez. En su intervención, la legisladora expuso que:

“Grítenle a Morena que no nos hacen tontos. La forma de gritar es no acudir a votar. Hay que dejarlos solos (...) Los mexicanos de bien no deben salir a perder su tiempo, al contrario, deben desaparecer de esas urnas porque eso es lo que realmente se va a notar y lo que realmente le va a pegar a Morena, que no tengan la capacidad de convocatoria”, expuso.

El 1 de junio de 2025 se renovarán 881 cargos del Poder Judicial (X/C_Humphrey_J)

¿Qué se elegirá el 1 de junio de 2025 en México?

El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral histórica en el ámbito judicial, con la renovación de un total de 881 cargos en diversas instancias del Poder Judicial. Entre los cargos a elegir, destacan 9 Ministras y Ministros de la SCJN, el máximo órgano judicial de México, encargado de interpretar la Constitución y resolver controversias de gran trascendencia nacional. Además, se renovarán 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia clave en la resolución de conflictos electorales y en la garantía de la democracia en el país.

El proceso también incluye la selección de 15 Magistraturas correspondientes a las Salas Regionales del TEPJF, que tienen la responsabilidad de atender disputas electorales en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, se elegirán 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de supervisar y sancionar la conducta de los integrantes del Poder Judicial.

En el ámbito de los tribunales inferiores, se renovarán 464 Magistraturas de Circuito, que se encargan de resolver apelaciones y casos de segunda instancia, y 386 Juezas y Jueces de Distrito, quienes tienen competencia en primera instancia para resolver asuntos civiles, penales, administrativos y laborales, entre otros.