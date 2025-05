The Best of I Love Dance vuelve al Palacio de los Deportes con un cartel de lujo: todo lo que debes saber

The best of I love dance - Diseño: Armando Pereda / Infobae México

El eurodance regresa con fuerza a la Ciudad de México. The Best of I love Dance se presentará el 19 de diciembre en el Palacio de los Deportes, una edición especial que reunirá lo más destacado de este festival en un escenario con historia y una producción totalmente renovada.

Los organizadores prometen una experiencia musical potente, con un sistema de sonido Clair Brothers, reconocido por su fidelidad y potencia, instalado de forma permanente en el recinto. “Queremos que cada beat y cada coro se sientan hasta el corazón”, explicaron.

Vengaboys encabezó esta fiesta musical Crrédito: X: ocesa_total

Todos los detalles de este festival

En entrevista con Infobae México el DJ y director creativo del festival, Guztavo MX compartió que esta edición es una celebración de los mejores momentos que ha tenido I Love Dance desde su creación y ahora tendrá una producción más grande, mejor audio y un equipo técnico altamente capacitado.

“Estamos de vuelta en el icónico Palacio de los Deportes. El año pasado tuvimos 17 mil personas y de verdad fue toda una historia y es por eso que estamos de regreso el 19 de diciembre, en este lugar con un audio completamente garantizado y con equipo técnico capacitado para que la experiencia sea increíble”.

El cartel de este año está pensado para los fans que han seguido el festival desde sus primeras ediciones y podrán gozar de la música de artistas que dejaron huella en años anteriores y ahora están de regreso, otros debutarán en el concierto.

“Viene lo mejor que hemos tenido en las ediciones de I Love Dance. Son artistas que la gente estuvo pidiendo muchísimo y que cuando hicieron su show en México la gente quedó encantada y es por eso que están de vuelta en esta edición llamada The Best of I love Dance”, señaló.

El festival revivirá la nostalgia de los 90s. Crédito: IG: ilovedancetour

El elenco confirmado

Entre los confirmados están tres nombres clave del género. Corona, conocida por su éxito “The Rhythm of the Night”, vuelve al escenario tras su participación en 2022. Los organizadores la anunciaron con entusiasmo: “La pediste, lo gritaste… y aquí está”.

Por primera vez, Dr. Alban se suma al festival. Su canción “It’s My Life” fue uno de los himnos más populares de los 90 y ahora sonará con una calidad de audio superior.

“Doctor Alban viene por primera vez a este show, así que yo les garantizo que va a ser un show increíble, más grande, más producción, mejor sonido, espectáculo, luces, bailarinas, en fin, es toda una experiencia”.

También vuelve Whigfield, quien hizo bailar a todo el mundo con su famoso “Saturday Night”. El público ya se sabe la coreografía y, según los organizadores, esta presentación traerá de vuelta ese ambiente de fiesta que marcó toda una época.

Además de los artistas, el evento contará con una producción cuidada en todos los aspectos: sonido envolvente, iluminación sincronizada y un montaje visual pensado para que el público disfrute cada momento al máximo.

La preventa de boletos para el esperado evento comenzará el 29 de mayo mediante Banamex, mientras que la venta general iniciará el 30 de mayo (Ocesa)

¿Cuándo inicia la preventa de The Best of I Love Dance?

La preventa para tarjetahabientes Banamex comenzará el 29 de mayo y la venta general estará disponible a partir del 30 de mayo en Ticketmaster.

El festival promete no solo reunir grandes canciones, sino ofrecer una experiencia completa, donde la música, el ambiente y la calidad técnica se combinen para hacer de The Best of I Love Dance una noche difícil de olvidar. Quienes crecieron con estos artistas y quienes los han descubierto más tarde tendrán una cita obligada en el Palacio de los Deportes.

El grupo ofreció concierto en el Pepsi Center Crédito: IG: ozone.official