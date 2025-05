Pedro Moreno reacciona a cuestionamientos tras salir de la cárcel por supuesta agresión a su esposa: “Todos aprendemos lecciones”

El actor de origen cubano fue detenido en EEUU (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

Pedro Moreno, reconocido actor cubano, fue arrestado en la madrugada del 15 de mayo en el estado de Florida, según reportó el portal Local 10 News. La detención se produjo tras un presunto incidente de robo y violencia doméstica ocurrido en la residencia que comparte con su esposa en el condado de Miami-Dade.

Los hechos habrían comenzado cuando una discusión entre la pareja escaló hasta derivar en un forcejeo. De acuerdo con lo reportado, el conflicto se originó cuando el actor intentó quitarle el teléfono móvil a su esposa con el propósito de revisar sus mensajes.

Durante el altercado, el actor habría logrado arrebatarle el dispositivo, lo que, según las autoridades, constituye el delito de robo. La hija mayor de la pareja habría sido testigo de la escena y decidió llamar a la policía. Aunque Pedro Moreno devolvió el celular antes de la llegada de los agentes, esto no impidió que fuera detenido.

Horas después de su arresto, Pedro Moreno fue liberado y ofreció declaraciones a la prensa, calificando el incidente como un malentendido.

Pedro Moreno evade las preguntas de la prensa

Pedro Moreno Crédito:ig/tv_pedromoreno

En días posteriores el actor fue nuevamente abordado por los medios pese a que su intención era hablar de su más reciente participación en una obra de teatro. En esta ocasión, aseguró sentirse emocionalmente estable y afirmó que tanto él como su familia estaban bien.

“Mis hijos están bien, todos están bien. No hay más que hablar al respecto”, expresó, evitando profundizar en los detalles del caso.

Pedro Moreno también aprovechó la oportunidad para pedir a los periodistas que centraran su atención en su trabajo artístico, destacando que siempre ha mantenido su vida personal en privado.

“Yo creo que sería más inteligente que se enfocaran en la obra de teatro. Yo fui muy respetuoso con ustedes con cada medio, siempre me he manejado de una forma muy privada y cerrada en mi vida personal y eso no va a cambiar, pase lo que pase”.

El actor habría intentado quitarle el celular a su esposa. Crédito: IG, tv_pedromoreno

Ante la pregunta de si había aprendido alguna lección tras el incidente, respondió brevemente: “Sí, todos aprendemos lecciones con el día a día”, antes de redirigir la conversación hacia su obra teatral.

El actor Pedro Moreno ha aparecido tanto en telenovelas como en programas de entretenimiento. Su carrera incluye participaciones en producciones como Corona de lágrimas y Una familia con suerte, dos proyectos que han sido bien recibidos por el público.

Además de su trabajo en la ficción, Moreno ha incursionado en el ámbito de los reality shows.. Entre los programas en los que ha participado se encuentran MasterChef Celebrity, Reto 4 elementos, Mira quién baila y Los teens.