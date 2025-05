My Chemical Romance en México: Cuánto cuesta el boleto más caro para su concierto en el Estadio GNP Seguros

La banda llegará al país en 2026 con su esperada gira “Long Live: The Black Parade”. (Infobae México)

La banda estadounidense My Chemical Romance ha confirmado su regreso a México como parte de su gira norteamericana Long Live: The Black Parade, un evento que promete ser histórico para sus seguidores. El concierto tendrá lugar el 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Este espectáculo marcará el regreso de la agrupación al país y tras 16 años, volverá a tocar completo su icónico álbum The Black Parade.

Esta gira incluirá presentaciones en 10 ciudades de Estados Unidos durante el verano, en una serie de conciertos. Cada una de estas fechas contará con un artista invitado diferente, seleccionado personalmente por los integrantes de la banda.

En el caso de la Ciudad de México, los encargados de abrir el espectáculo serán los suecos The Hives, conocidos por su enérgico estilo y su destacada trayectoria en la escena del rock.

Los invitados para el show de MCR en México, será The Hives. - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Una buena noticia para los fans de MCR, es que los precios de los boletos no son exorbitantes si se comparan con otros conciertos y artistas. Por lo que muchos de los fanáticos están considerando adquirir las entradas en la zona GNP, la cual está en 2 mil 980 pesos. Sin embargo, otro de los boletos más caros es General A, en 2 mil 790 pesos.

Cabe señalar que General A se encuentra justo frente al escenario y el público se encontrará de pie. Mientras que el área GNP, se sitúa en los costados del recinto. Cuenta con gradas y asegura una vista lateral.

Boletos y precios

Los costos para las entradas varían según la zona en el Estadio GNP Seguros y son sin cargos.

Naranja C: 980 pesos.

Verde C: mil 120 pesos.

Naranja B: mil 640 pesos.

Verde B: 2 mil 120 pesos.

GNP: 2 mil 980 pesos.

General B: mil 120 pesos.

General A: 2 mil 790 pesos.

Mapa del Estadio GNP Seguros para el concierto de My Chemical Romance. (Captura de pantalla Ticketmaster)

Los boletos para México estarán disponibles durante la Gran Venta HSBC los días 22 y 23 de mayo, mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de mayo en la taquilla del recinto o a través de Ticketmaster.

El álbum The Black Parade, lanzado originalmente en 2006, es considerado uno de los trabajos más emblemáticos de My Chemical Romance. Con canciones como “Welcome to the Black Parade” y “Famous Last Words”, el disco consolidó a la banda como una de las más influyentes del género del rock alternativo de la década.