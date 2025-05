The Best of I Love Dance en CDMX: fecha y preventa para el festival que celebra al dance de los 90

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México será sede de la edición especial de THE BEST OF I LOVE DANCE en diciembre de 2025 (Ocesa)

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México será el escenario de una noche cargada de nostalgia y energía el próximo 19 de diciembre de 2025, cuando se celebre una edición especial de THE BEST OF I LOVE DANCE, un evento que promete reunir a los mejores actos de las entregas anteriores.

La preventa de boletos estará disponible a partir del 29 de mayo a través de Banamex, mientras que la venta general comenzará el 30 de mayo.

Esta edición especial busca revivir los éxitos dance más emblemáticos de los años 90 y 2000, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos de este género.

El evento, organizado por EMPO, Mas Label y OCESA, contará con un elenco de artistas que han marcado generaciones, consolidándose como un fenómeno que ha agotado localidades en ediciones pasadas.

I love dance 2025 (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

I LOVE DANCE debutó en la Ciudad de México en abril de 2019, logrando reunir a más de 8 mil asistentes en su primera edición. Desde entonces, el evento se ha convertido en un referente para los amantes de la música dance de los años 90, gracias a la participación de artistas icónicos que han marcado la historia del género.

En 2022, el espectáculo regresó con una segunda edición que incluyó a figuras como Vengaboys, Corona y Ann Lee, quienes deleitaron a miles de fanáticos con sus éxitos clásicos.

En 2023, el evento alcanzó un nuevo nivel de éxito al lograr un lleno total con la asistencia de 7 mil personas. Durante esa edición, los asistentes disfrutaron de presentaciones memorables de artistas como Jenny Berggren de Ace of Base, Crystal Waters y Whigfield, consolidándose como una de las fiestas más destacadas del año.

Vengaboys se presentó en la edición 2025 de I Love Dance

El crecimiento del evento continuó en 2024, cuando I LOVE DANCE adoptó un formato de festival, expandiendo su alcance a ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México.

Más de 20 mil personas se congregaron para disfrutar de un cartel espectacular que incluyó a artistas como AQUA, La Bouche, Daisy Dee de Technotronic, No Mercy y Evi Goffin, entre otros.

La preventa de boletos para el esperado evento comenzará el 29 de mayo mediante Banamex, mientras que la venta general iniciará el 30 de mayo (Ocesa)

Este formato permitió a los organizadores ofrecer una experiencia aún más completa, con un repertorio que abarcó los mayores éxitos de la música dance.

Con cada edición, I LOVE DANCE ha demostrado su capacidad para evolucionar y mantenerse relevante, atrayendo a miles de fanáticos que buscan revivir los momentos más emblemáticos de su juventud a través de la música.

La edición de 2025 promete ser un evento inolvidable, reuniendo a los mejores actos de su historia en una noche que celebrará la energía y el ritmo que han caracterizado al espectáculo desde su inicio.