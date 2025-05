Sheinbaum avala reducción de 5% a 3.5% del impuesto para remesas de EEUU: “Vamos a seguir trabajando”

Sheinbuam indicó que continuarán dialogando con los senadores de EEUU. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “bueno” que el Congreso de Estados Unidos disminuyó del 5% al 3.5% el nuevo impuesto para las remesas que se propuso recientemente y por el cual el Senado de la República envió una comitiva a Washington D.C. para evitar el avance de la iniciativa.

En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que su gobierno continuará dialogando con los senadores estadunidenses, tanto republicanos como demócratas, para exponer las razones por las que el impuesto ocasionará afectaciones a la economía de ambas naciones.

“Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas, de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en el país”, dijo en Palacio Nacional.

En este contexto, destacó que la disminución del impuesto “es importante” no solo para México sino para el resto del mundo, en especial para algunos de los países centroamericanos, donde las remesas representan 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto, en nuestro caso es alrededor del 3% es importante para todos los países, incluso para India.

“Pero México es el único que hemos estado hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo, con organizaciones en Estados Unidos, los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que no haya ningún impuesto a los aranceles y en particular con México por que hay un acuerdo en el que dice que no se puede cobrar doble impuesto”, agregó.

