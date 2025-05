La SEP celebra el Día del Politécnico y destaca sus 89 años: “Representa una apuesta por una modernidad”

Foto: SEP

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) representa una apuesta por una modernidad con rostro obrero, acento popular y vocación emancipadora.

Así lo destacó Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco del Día del Politécnico.

Durante su participación en la inauguración del Congreso Nacional “Necesidad de la Filosofía en el Bachillerato del Siglo XXI”, destacó que al fundar el IPN, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río no hablaba de la patria como una abstracción, sino como una casa que debía reconstruirse desde sus columnas educativas.

“Por ello, puso énfasis en formar científicos con corazón de pueblo y técnicos con el oído entrenado para escuchar la voz de los de abajo, de aquellas y aquellos a quienes la Revolución aún no hacía justicia”.

Expresó que a diferencia de quienes conciben la ciencia como un fin en sí mismo, Cárdenas la entendió como un instrumento no neutro, no aséptico, no domesticado, sino profundamente político.

Delgado Carrillo agregó que el expresidente fundó el IPN -que en 2025 conmemora su 89 aniversario- para que el conocimiento se convirtiera en una herramienta de soberanía.

“El Politécnico ha sido, hasta ahora, la posibilidad de formar científicos que no se desvinculen de la vida, que no desconozcan al niño que fueron ni al pueblo que los formó; tecnólogos que cuestionen para qué sirve la técnica y a quién beneficia”.

IPN con presencia en 24 estados

Por su parte, al conmemorar el Día del Politécnico en el Cecyt 20 “Natalia Serdán Alatriste”, Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, informó que actualmente el Instituto tiene presencia con 93 unidades académicas distribuidas en 38 municipios de 24 estados.

Refrendó además el compromiso de la institución, no solo con la nación, sino particularmente con cada uno de los estados que la integran.

“Hoy no solo celebramos esta identidad, sino también los logros recientes de nuestra institución en cada rincón donde estamos presentes”, sentenció.

El Día del Politécnico se conmemora este 21 de mayo, una fecha que coincide con el natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, y busca honra la memoria del ingeniero Juan de Dios Bátiz, uno de los principales ideólogos del Instituto Politécnico Nacional, fallecido un 20 de mayo.

Juan de Dios Bátiz, junto con un equipo del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional (CTEPN) y el respaldo del presidente Lázaro Cárdenas y del secretario de Educación, Gonzalo Vázquez Vela, trabajó en la elaboración de planes de estudio y programas para la creación de esta institución.