Ana María Alvarado explota contra Alex Kaffie; vislumbra demanda por alterar una foto de ella y llamarla cule...

En un reciente video en YouTube, la conductora de ‘Sale el Sol’ abrió la posibilidad de tomar acciones legales en contra de su excompañero en Imagen. (Fotos: Capturas de pantalla, YouTube)

La tensión entre Ana María Alvarado y Alex Kaffie alcanzó un nuevo nivel luego de que el periodista de espectáculos publicara un video en el que se refiere a ella y a Joanna Vega-Biestro como “Cule...”, además de alterar una fotografía para burlarse de ambas. La reacción de Alvarado no tardó en llegar: “Todo tiene un límite y estás a nada… Ya tengo todas las pruebas”.

Kaffie, conocido por sus críticas filosas, dedicó parte de su canal de YouTube a hablar del programa Sale el Sol, donde Ana María y Joanna participan en la sección Pájaros en el Alambre. Aunque no las mencionó por su nombre, se refirió a ellas como “la otra fulana” y “Juana Vega-Biestro”, mientras destacaba que durante una entrevista reciente, Celia Lora solo interactuó con Gustavo Adolfo Infante, evitando a las conductoras.

El periodista recordó que en un inicio no soportaba a Joanna, pero terminó sorprendido por su trato: “Salí con una distinta y grata experiencia de la Juana”. Sin embargo, sus palabras hacia Ana María fueron completamente distintas.

Kaffie publicó un video en el que se refiere a Ana María Alvarado y a Joanna Vega-Biestro como “cule...”, además de alterar una fotografía para burlarse de ambas. (Foto: Sin Lisonja, YouTube)

Ana María Alvarado amenaza con demandarlo

Ana María Alvarado rompió el silencio en su canal de YouTube, donde negó rotundamente haber hablado de la madre de Kaffie, motivo que él ha citado como el origen del conflicto. “Jamás en la vida he visto a la mamá de Alex Kaffie. Lo está inventando y cada quién que quiera creer”, declaró.

Sobre el video más reciente de Alex, la periodista expresó su molestia: “Ya que nos ponga cule... y que nos pelearon, eso tiene razón, pero que nos diga así, ¿qué necesidad tiene de ofender?”.

La conductora también cuestionó la doble moral de Kaffie: “Él no quiere que se metan con su madre porque es lo más sagrado, pero ¿con cuántas mamás no se ha metido él? ¿No le ha dicho a Lucía Méndez ‘momia’? Y Lucía Méndez es mamá”.

Alvarado enfatizó que también es madre y no está dispuesta a tolerar más ataques. “Alex, ya no inventes. No te voy a ofender, nada más ¡ya bájale! Porque estás mintiendo… No conozco a tu mamá y mucho menos sus zapatos. ¡No es ni lógico!”

“Critica mi trabajo, mi voz, mi aspecto físico, ponme horrible en tus portadas, pero no mientas, porque todo se regresa... Son ofensas, y ofensas, pero ¿cree que a él nadie lo puede ofender?”, agregó.

Finalmente, lanzó una advertencia directa: “Si un día te encuentras a mis hijos, ¿sabes qué te dirían? Estás atacando a su mamá. Si le entras al juego, aguántate, pero que te quede claro que jamás ataqué tu mamá. Son puras mentiras”.

Con un tono firme, Ana María dejó abierta la posibilidad de una acción legal: “Todo tiene un límite… y ya tengo todas las pruebas”.

(Foto: Facebook/Alex Kaffie) (Fotos: Getty Images)