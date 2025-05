Alito Moreno critica a Morena por “celebrar” la reducción del impuesto a remesas en EEUU

Alejandro Moreno volvió a criticar al partido en el gobierno (REUTERS/Luis Cortes)

Tras una serie de diálogos con legisladores y el embajador de México en Estados Unidos, congresistas de aquel país se negaron a eliminar el proyecto de impuesto a remesas, aunque sí redujeron el porcentaje del 5 al 3.5 por ciento. Al respecto, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, criticó al partido en el poder por “celebrar” la decisión.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el político campechano aprovechó la ocasión, una vez más, para hablar sobre un tema coyuntural en la agenda de México y Estados Unidos. Al respecto, aseguró que la aplicación del impuesto a las remesas es responsabilidad de Morena.

"¿Con qué cinismo se atreve el gobierno de Morena a celebrar un fracaso? El nuevo impuesto a las remesas es su responsabilidad. Solo exhiben su mediocridad; no pueden presumir como “logro” una reducción a un impuesto que nunca debió existir (...) Todo es consecuencia directa de su irresponsabilidad. Si tuvieran capacidad y determinación, no tendrían la imagen, en todo el mundo, de ser un narco gobierno. Sabrían negociar buenos acuerdos comerciales, no permitir aranceles injustos que castigan al pueblo", escribió.

Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier impuesto sobre las remesas (Presidencia)

Claudia Sheinbaum reconoce disminución del impuesto a remesas

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 22 de mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Congreso de Estados Unidos aprobó la reducción del impuesto del 5% al 3.5 por ciento. Aunque reconoció la labor de legisladores y el embajador Esteban Moctezuma Barragán para conseguirlo, reiteró su rechazo a cualquier impuesto.

“Por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5% al 3.5 por ciento. De todas maneras nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que vale la pena reconocer y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México”, mencionó.

El proyecto debe ser aprobado en el Senado para su decreto (REUTERS/Kevin Lamarque)

La implementación del impuesto sobre las remesas se enmarca dentro del plan conocido como “One, Big, Beautiful Bill”, del presidente Donald Trump, aunque también coincide con la postura del presidente de Estados Unidos en contra de las personas migrantes.

El proyecto todavía debe ser aprobado por el Senado, que también es controlado por el partido republicano, para que pueda ser decretado por Trump. A la par de su discusión y votación, expertos afirman que la decisión podría fortalecer vías no reguladas de envío de dinero, incluso controladas por el crimen organizado.