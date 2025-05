Mexicanos critican a estadounidenses que se rieron del choque del Buque Escuela Cuauhtémoc: “Hubo dos muertos”

Buque Escuela Cuauhtémoc (RS)

El buque escuela Cuauhtémoc, perteneciente a la Armada de México, colisionó con la parte inferior del Puente de Brooklyn en Nueva York el pasado sábado por la noche, dejando un saldo de dos personas fallecidas y alrededor de 20 heridas, de las cuales dos se encuentran en estado crítico.

El accidente ocurrió mientras la embarcación, que transportaba a 277 personas, zarpaba del Muelle 17 tras haber estado atracada para visitas públicas. El momento se registró aproximadamente a las 20:20 horas (tiempo local). Sin embargo, videos de los testigos y algunas risas en dichos audios han generado gran conmoción entre cientos de mexicanos que reprueban de forma categórica dichos actos.

El impacto provocó la rotura de los mástiles del velero, cuyos fragmentos cayeron sobre la cubierta, generando caos entre los ocupantes. Más de 100 bomberos y personal de servicios médicos acudieron al lugar para atender la emergencia. La rápida respuesta de los equipos de rescate permitió evacuar a los heridos y trasladar a los más graves a hospitales cercanos.

Se registró un percance con el Puente de Brooklyn que provocó daños al Buque Escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción”, informó la Marina en un breve comunicado. Crédito: Especial

Risas de estadounidenses al momento de la colisión del Buque Escuela Cuauhtémoc generan debate: burla o nerviosismo

El Cuauhtémoc, conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”, es un velero emblemático de la Armada de México que ha participado en múltiples eventos internacionales. Su presencia en Nueva York formaba parte de una gira que permite al público visitar la embarcación y conocer más sobre su historia y misión.

Sin embargo, este trágico accidente ha puesto en pausa sus actividades y ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y mantenimiento del buque. Además de que las risas de los estadounidenses que estaban presentes al momento de la colisión del Buque Escuela Cuauhtémoc y que fueron grabados también ha generan debate sobre si se trató de una reacción de burla o nerviosismo.

“Los gringos que subieron el vídeo riéndose, así de mal están”. “Su risa es de nervios no de burla! Muchas personas reaccionan diferentes ante catástrofe. No podemos andar haciendo juicio”. “Para los lentos. Esa risa no es de diversión, es causado por un Shock. El impacto no se expresa solamente gritando o llorando, existen varias reacciones que va de persona a persona, ya que simplemente la mente no procesa de forma racional la situación”. “¿Cuál es la gracia? Imagínate que nos riéramos mientras caían las personas de las torres gemelas”, se puede leer en las publicaciones más virales del trágico momento.

Una unidad portuaria del Departamento de Policía de Nueva York pasa frente al Cuauhtémoc, un buque escuela de la Armada Mexicana, que se encuentra varado cerca del puente de Manhattan después de chocar con el puente de Brooklyn, el sábado 17 de mayo de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Regresan a México 172 cadetes del Buque Escuela Cuauhtémoc

Un contingente de 172 cadetes y personal naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) regresó al país tras el accidente ocurrido el pasado 17 de mayo en Nueva York, cuando el Buque Escuela Cuauhtémoc impactó contra la estructura del puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe. Según informó la Semar, el grupo arribó al puerto de Veracruz durante la madrugada del lunes, mientras que dos cadetes permanecen hospitalizados en Nueva York en condición estable.

El accidente, que dejó un saldo de dos marinos fallecidos y al menos 22 lesionados, marcó un trágico episodio para la tripulación del buque escuela. De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo repatriado incluye a 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, además de un capitán, un oficial y tres clases, todos ellos parte de la dotación del Buque Escuela Cuauhtémoc.

La operación de retorno fue posible gracias al apoyo logístico proporcionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la aerolínea Aeroméxico, según detalló la Semar. Aunque no se especificaron el número de vuelos ni los detalles del itinerario, se confirmó que el traslado se realizó en coordinación con autoridades estadounidenses y con la asistencia de personal diplomático mexicano.