¿Son novios? Giovanni Medina revela por primera vez detalles de su relación con Irina Baeva: “lo que se ve, no se pregunta”

Giovanni Medina revela detalles de su relación con Irina Baeva Credito: cuartoscuro

Por fin, el empresario Giovanni Medina rompió el silencio sobre la relación que tiene con Irina Baeva. Lo que muchos intuían, él lo deja flotando sin confirmarlo del todo, pero con una frase contundente que aviva el misterio: “Lo que se ve, no se pregunta”.

En una jugada hábil y estratégica frente a las cámaras, Giovanni Medina enfrentó la pregunta que ha rondado en redes, medios y sobremesas: ¿mantiene un romance con Irina Baeva? Aunque su respuesta no fue afirmativa ni negativa, sus palabras dejaron claro que lo que existe entre él e Irina no es una simple amistad.

Irina Baeva aclara rumores sobre supuesta relación con Giovanni Medina. Fotos: Cuartoscuro

Giovanni Medina organiza evento con la prensa

Durante una convivencia organizada con periodistas, y en un gesto poco común, también con sus madres, Medina desactivó, con elegancia, cualquier posibilidad de escándalo, pero también esquivó confirmaciones explícitas.

“Yo creo que en la experiencia que he tenido, en lo personal, estas cosas sí es importante mantenerlas de dos. Porque hay muchas ocasiones en que ustedes mismos me ponen a sudar fiebres ajenas, situaciones que sucedieron hace una década y con las que yo no tengo nada que ver… y se me termina involucrando”, expresó con firmeza.

La respuesta además de cerrar con estilo el tema de su supuesta relación con la actriz rusa, también marcó un territorio claro: lo privado, en privado.

Sin embargo, cuando se le insistió sobre si confirmar el vínculo sentimental con Baeva podría incluso reducir la presión mediática, Medina apeló a una reflexión más amplia.

“Ahí es parte de las relaciones humanas. Tú piensas de esa manera, muchos de ustedes pensarán así… en lo particular pienso que es mejor mantenerlo en privado. Y también se puede respetar”.

El empresario reveló detalles de sobre un supuesto noviazgo con la actriz rusa. Crédito: YouTube: Imagen entretenimiento

Un elogio que dice más que mil afirmaciones

Si bien Medina evitó un “sí” rotundo, sí dejó caer un elogio que, por sí solo, podría confirmar más de lo que pretende ocultar: “Es una mujer que yo admiro mucho. Irina es una chava de 32 o 33 años que vino desde el otro lado del mundo, a un idioma totalmente distinto, y que llegó al tope máximo profesional de su carrera. Está protagonizando en una de las empresas más importantes de México… y eso merece toda mi admiración y todo mi respeto”.

Más que declaraciones afectuosas, las palabras del empresario sugieren una conexión profunda, basada no solo en afinidad emocional sino en respeto mutuo y complicidad. Y aunque evitó mencionar la palabra “novia”, no escatimó en reconocimientos públicos.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Giovanni ni afirma y descarta relación

En el programa “De primera mano”, los conductores debatieron esta situación y criticaron que Medina no pudiera responder claramente las dudas que tienen los medios de comunicación.

“Invita a reporteros y reporteras con sus mamás o a las reporteras que son madres a una convivencia, no es una tregua a las preguntas, es una intención linda de convivir amablemente; responde por encimita”, señaló Addis Tuñón.

Erika González coincidió con su compañera. “La pregunta expresa era si tenían una relación, si se habían comprometido o si inclusive si se casaron porque son rumores, pero no contestan ni sí, ni no”.

Irina Baeva muestra un posible romance con Giovanni Medina con quien viajó a Las Vegas Crédito: IG: javierceriani