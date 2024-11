Irina Baeva aclara rumores sobre su supuesta relación con Giovanni Medina: “Estoy soltera”

Irina Baeva aclara rumores sobre supuesta relación con Giovanni Medina. Fotos: Cuartoscuro

La actriz rusa Irina Baeva aseguró que es común que las figuras públicas sean constantemente expuestas, como ha ocurrido con ella este año, cuando la prensa invadió su privacidad en todo momento.

A pesar de sentirse incómoda con algunas situaciones, dijo que ha aprendido a aceptarlas como parte de su trabajo, aunque no las considera correctas, especialmente cuando ponen en riesgo su seguridad personal.

“Hay que estar acostumbrada a eso, todavía me saco de onda yo no sé qué es lo que están buscando, no sé qué es lo que están tratando de buscar, es parte de nuestro trabajo, llevo muchos años peleándome con esto.

“Creo que a lo mejor, reflexionando un poco es importante aceptar que es parte de nuestro trabajo como figuras públicas, no quiero decir que eso esté bien porque en muchas ocasiones ponen en riesgo nuestra privacidad porque como cualquier otro ser humano nosotros viajamos tenemos una casa que cuidamos, nuestras cosas”.

Irina Baeva y Giovanni Medina son captados en Las Vegas

Le sorprende a Irina Baeva que reporteros sepan cuál es su vuelo

A Baeva le sorprende que los medios de comunicación estén demasiado atentos a lo que sucede en su vida privada que hasta saben exactamente en qué vuelo se traslada, así como la aerolínea y la hora.

“Sé que a algunos de ustedes les llegó la información en qué vuelo venía con todos mis datos, el correo y mi número telefónico, he visto esas imágenes, está bien sé que están haciendo su chamba, les agradezco mucho que estén aquí porque a lo largo de este año han estado para mí en ocasiones buenas, malas y difíciles, momentos de mucho éxito, de mucha emoción.

“Sé que ustedes están haciendo su trabajo y desafortunadamente es parte de nuestra chamba, siempre y cuando eso no ponga en riesgo nuestra seguridad y privacidad”, comentó dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

(Captura de pantalla @irinabaeva)

Irina Baeva aclara los rumores con Giovanni Medina

Hace pocos días Irina Baeva fue captada disfrutando una fiesta en Las Vegas, Nevada por lo que surgieron los rumores de un supuesto romance entre ellos para lo cual ella quiso aclarar lo sucedido.

“En este año hemos hablado muchísimo de mi vida personal y me gustaría decirles: estoy soltera, estoy enfocada en mí en mi trabajo, en mis proyectos profesionales, que vienen muchísimas cosas.

“Este año me retó a muchos escenarios nuevos que yo jamás me esperé que fueran a suceder pero no es nada malo, todo en la vida es aprendizaje, lo estoy tratando de tomar como tal, me estoy enfocando en estar en paz, en estar tranquila, estar trabajando fuera de mi zona de confort”.

Filtran pruebas de un romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina Credito:cuartoscuro credito: IG- giovannimedinam