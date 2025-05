Tras 13 años de matrimonio, Yadhira Carrillo confirma separación de Juan Collado: “Vamos por caminos distintos”

Yadhira Carrillo confirma su separación de Juan Collado tras meses de especulaciones (Infobae México / Jovani Pérez)

La actriz Yadhira Carrillo confirmó su separación del abogado Juan Collado, poniendo fin a meses de especulaciones y rumores sobre el estado de su relación.

Durante un evento organizado por la producción de la telenovela Los Hilos del Destino, en la que participa, Carrillo abordó el tema ante los medios de comunicación, explicando que la distancia y los proyectos personales de ambos los llevaron a tomar caminos distintos.

Según informó el periodista Joel O’Farrili, aunque se había solicitado a los reporteros evitar preguntas sobre su relación, fue la propia actriz quien decidió hablar al respecto.

Carrillo expresó que, a pesar de la separación, mantiene un profundo respeto y cariño hacia Collado.

La actriz señala que la distancia y proyectos personales llevaron al fin de su relación (Foto: @yadhiracarrillo)

“Siempre he estado plena en cada momento de mi vida, porque he sido una mujer muy amada y muy querida en cada momento de mi vida, muy cuidada, con familia a mi alrededor, siempre extremadamente cuidada por mi esposo, por Juan, llena de amor como si fuera un bebé”, dijo en un primer momento.

Además, señaló que la distancia física ha sido un factor determinante en su separación, ya que Collado se encuentra en otro continente, lo que ha dificultado que puedan coincidir.

“Ya me felicitó, es un hombre extraordinario... no podemos vernos porque estamos en otro continente y eso ha sido muy difícil, esa es la situación de la que no se había hablado, pues sí tenemos mucho tiempo de no poder coincidir porque nuestros proyectos van por caminos distintos, pero el respeto, mi agradecimiento y mi cariño eterno hasta el día que yo me muera será 100% igual que desde el primer día para él”, afirmó la actriz.

La actriz puso una pausa en los melodramas tras conflicto legal de su esposo Juan Collado. Crédito: Cuartoscuro

La situación de Juan Collado, quien dejó México tras enfrentar problemas legales, también ha generado especulaciones.

Según la periodista Flor Rubio, el abogado podría haber salido del país debido a su delicado estado de salud y las condiciones anímicas en las que quedó tras su tiempo en prisión.

Rubio sugirió que Collado podría haberse trasladado a un lugar donde no sea posible su extradición, ya que su proceso legal no ha concluido.

Juan Collado fue imputado por la FGR por lavado de dinero y crimen organizado, pero en 2024 ganó un amparo para salir en libertad. Crédito: Cuartoscuro

Por su parte, Analu Salazar, colaboradora de Rubio, señaló que la separación de la pareja también pudo haberse visto influida por el tiempo que pasaron separados mientras Collado estuvo encarcelado.

“Volver a adaptar tu vida a la de un compañero debe ser muy difícil”, comentó Salazar, quien añadió que la separación era algo previsible dadas las circunstancias.