Jóvenes transforman un ataúd en asador y causan furor en redes: “¿Y el dueño de la caja dónde está?”

La carne asada es más que una comida en el norte de México: es una costumbre, una tradición familiar y un acto social que une a amigos y parientes por igual. En este contexto, no es raro ver que cada hogar tenga su propio asador, hecho a medida o improvisado con lo que esté al alcance. Sin embargo, un grupo de jóvenes llevó esta creatividad a un nuevo nivel, generando asombro, humor e incluso desconcierto en TikTok.

En un video que se volvió viral en la red social china, se observa a un grupo de jóvenes disfrutando de una jornada campestre. El detalle que llamó la atención de millones de usuarios no fue la carne ni las cebollas asándose, sino el curioso objeto que utilizaban como parrilla: un supuesto ataúd convertido en asador.

La grabación muestra cómo los jóvenes cocinan carne, cebollas y tortillas de maíz en lo que parece ser un féretro modificado. El video acumuló rápidamente más de dos millones de reproducciones, además de cientos de reacciones que oscilaron entre la risa, el desconcierto y la incredulidad.

“La verdadera pregunta es: de donde lo sacaron???”, escribió un usuario en los comentarios, reflejando la sorpresa generalizada ante la peculiar elección del utensilio.

Otro internauta comentó con cierto horror: “nunca comería algo de hay!!”, expresando su rechazo ante la idea de preparar alimentos en un objeto relacionado con la muerte. También hubo quien se lo tomó con humor negro: “Y el dueño de la caja donde esta”, preguntó alguien más, en alusión a la supuesta procedencia del ataúd.

Conforme el video se difundió y los comentarios crecieron, algunos usuarios comenzaron a examinar con más detalle las imágenes. Varios observaron que, en realidad, no se trataba de un ataúd auténtico, sino de un asador fabricado o decorado para parecerse a uno. El diseño incluía bordes metálicos y detalles que imitaban la forma de un cajón funerario, pero no tenía el aspecto estructural de uno verdadero.

“La neta sí me saqué de onda, pero ya vi bien y creo que solo está pintado como si fuera un ataúd. Está bien loco, pero se ve que la carne quedó buena”, escribió otro usuario, moderando el tono ante la revelación.

Este tipo de ocurrencias no son extrañas en la cultura del norte del país, donde la carne asada forma parte del ADN social. Ya sea en cumpleaños, fines de semana o reuniones casuales, es común que se busque cualquier pretexto para prender el carbón y convivir alrededor de la parrilla.

“En el norte de México, la carne asada es una tradición culinaria tan arraigada que muchas familias cuentan con su propio asador”, mencionó un comentario destacado entre los usuarios de TikTok, contextualizando la viralidad del video dentro de la identidad regional.

Más allá de la controversia o el debate sobre lo apropiado del objeto utilizado, el video generó una conversación amplia en redes sociales sobre el ingenio, la cultura popular y la manera en que las nuevas generaciones reinterpretan las tradiciones con un toque de irreverencia.

A pesar de la polémica inicial, la mayoría de los comentarios coincidieron en que el objeto era una recreación humorística, sin relación con ningún féretro real. Con ello, la grabación pasó de ser inquietante a convertirse en una muestra más del ingenio mexicano que, sin importar el contexto, siempre encuentra una forma de llamar la atención... y de preparar una buena carne asada.