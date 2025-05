Mijares y Yuri protagonizan tenso momento que termina en encontronazo: “¡relájate!”

Yuri y Mijares (Foto: Cuartoscuro)

En medio de risas, indirectas filosas y viejas confianzas, una chispa encendió la mecha del espectáculo que se avecina. Manuel Mijares, con su característico tono entre bromista y punzante, lanzó una queja que terminó sacando chispas en plena conferencia de prensa.

“Ella puede dar un show en cualquier escenario con un piano y un vestido...” dijo, refiriéndose a Yuri, para luego rematar con un comentario que hizo levantar cejas: “pero no lo has hecho nunca, porque resulta que en cada canción le mete hora y media de introducción, mientras ella se cambia. Entonces a la hora de ver el show, ella nada más cantó tres canciones.”

La cantante es homenajeada en el programa Crédito: X: juegodevoces

La veracruzana, con temple y colmillo, no tardó en responder con una sonrisa filosa: “¡relájate! Aquí no va a haber bailarines, no habrá muchos cambios, ni penachos, tranquilo.” Pero la tensión ya flotaba en el aire, disfrazada de camaradería.

Este cruce forma parte del ambiente que rodea la gira “Entre amigos”, que reunirá a cuatro pesos pesados de la música mexicana: Lucero, Emmanuel, Mijares y Yuri, quienes se presentarán el próximo 20 de junio en el Palacio de los Deportes. Lo que se vivió en la conferencia fue una clase magistral de cómo transformar la tensión en espectáculo.

Yuri tuvo una estrepitosa caída durante uno de sus conciertos en Tampico. (X/@GilbertoBrenis)

Fuego cruzado con risas incluidas

La broma creció como bola de nieve. Mijares, en tono juguetón pero con un dejo de verdad, comparó la producción de Yuri con una piscina infantil: “me sentía en una alberca de juego de niños, que se avientan, que hay puras pelotas... así me sentía al cantar contigo.”

Mijares y Yuri viven momento tenso (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

Lucero, cual mediadora experta, intervino para poner paños fríos y defender a su colega: “yo fui a ver su show y se tarda dos minutos y medio en cambiarse.” Sin embargo, Mijares no soltó la cuerda: “ahora porque la manipulan cuando entra al camerino, la voltean, se pone las licras y sale. Antes ella lo hacía sola.”

En medio de esta tormenta de ironías, Yuri alzó la voz con un comentario que dejó a todos entre carcajadas y sorpresa: “ahora no me voy a poner nada, fíjate. Esta turbina se apagará.”

Un concierto que promete más que música

El cruce de comentarios sirvió de preludio para lo que el público puede esperar: una velada que no solo girará en torno a la música, sino a la conexión viva y dinámica de cuatro artistas que se conocen de sobra. La química entre ellos, aunque a veces salpique, es el corazón del show.

Lucero, con 45 años de carrera, habló con claridad: “Este concierto mostrará la camaradería entre los cuatro artistas.” Además, adelantó que habrá duetos, tríos y cuartetos, todo diseñado para reflejar una complicidad real que ha resistido el paso del tiempo.

Mijares lo resume mejor que nadie: “El público va a ver a cuatro amigos que están arriba del escenario divirtiéndose”.

Mijares se viste de Yuri