Zedillo revira a Sheinbaum tras críticas por Fobaproa: “Que hable pero sin calumnias ni falsedades”

El expresidente Ernesto Zedillo respondió por segunda ocasión a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que ayer la mandataria llamó al expriista vocero de la oposición y anunció que informaría sobre los actos de corrupción entorno al Fobaproa, que ocurrieron durante el sexenio de 1994 al 2000.

En una carta pública, el exmandatario indicó que Sheinbaum “está en su derecho” de hablar sobre el Fobaproa; sin embargo, le pidió que lo haga “sin incurrir en falsedades ni calumnias”, cuestionándola sobre cómo actuaría ella ante el riesgo de la quiebra en el sistema bancario, confiando en que también “tomaría graves decisiones”.

“La presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía el país.

“Confío en que aún a costa de su popularidad personal tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios, sin reparar en el oportunismo de quienes gustan de lucrar políticamente de cualquier circunstancia”, se lee en el documento.

Asimismo, Zedillo reiteró su llamado a que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, los cuales calificó de caprichos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero insistir, que como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea ella misma que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto a medio terminar para la zona metropolitana de la ciudad de México, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. Se debe saber cuanto costaron y que beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador”, señaló.

Acusó que “la presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana”, luego de que en su conferencia mañanera de ayer, la mandataria arremetió de nuevo en su contra y lo vinculó con la oposición actual, al señalarlo como “el nuevo paladín”.

“Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia --un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López-Obrador, su partido y demás cómplices.

“Reitero, desde que denuncié el pasado 15 de septiembre la supuesta reforma judicial y demás acciones del gobierno de Morena contra la República, sabía que reaccionarían con difamaciones e injurias. Tenía claro que romper el silencio que me auto impuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país, tendría un costo significativo. Pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia”, puntualizó.

Explicó que la pensión que recibe por parte del Banco de México (Banxico) se debe a un acuerdo que realizó con la institución tras dejar el cargo como presidente de la República y se trata de un beneficio por su labor en la misma.

“Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadoras de miles de empleos, cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982. Cuando el mecanismo que --con la colaboración de varios colegas del banco central-- concebí, negocié con los acreedores extranjeros, promoví entre las empresas endeudadas y administré-- por fin alcanzó su objetivo de reestructurar y reducir los pasivos correspondientes, el mecanismo fue debidamente liquidado y pudo entregar a las finanzas públicas un remanente por vanos miles de millones de dólares.

“A diferencia de otros instrumentos y empresas estatales, el FICORCA (que así se conocía dicho mecanismo) generó utilidades y no costos al estado mexicano. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva fue una decisión acertada; al llegar López-Obrador a la presidencia, de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferidos a los expresidentes del país”, aclaró.

Por ello, exhortó que la mandataria esclarezca el costo de los enormes beneficios que goza López Obrador “en su simulado retiro con cargo al erario público”.

“Ante la insidiosa e ilegal referencia de la presidenta Sheinbaum a mi pensión del Banco de México, cabe demandarle que aclaro con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López-Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público.

“El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia”, concluyó .