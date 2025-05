Gints Zilbalodis revela en México detalles de ‘Limbo’, su nueva película inspirada en la escena más enigmática de ‘Flow’

Gints Zilbalodis. director de Flow, visita la Ciudad de México. | Foto: Joel Cano, Infobae México.

El aclamado director letón Gints Zilbalodis, creador de Flow, reveló por primera vez los primeros detalles de su próxima película animada, la cual llevará por título Limbo y representará un cambio radical en su estilo cinematográfico.

El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa en un hotel de Polanco, en el marco de su visita a la Ciudad de México para presentar Flow en una proyección masiva en el Zócalo capitalino.

Aunque aún se encuentra en etapa temprana de desarrollo, el cineasta compartió que esta nueva cinta significará varios retos inéditos en su carrera. Por primera vez, incluirá diálogos, personajes humanos y una técnica de animación completamente nueva que, según sus palabras, no se ha utilizado nunca antes en el cine animado.

“Mi próxima película es de animación. Es la primera vez que hago diálogos, lo que supone un nuevo reto para mí. He estado escribiendo el guión. Esperamos terminarlo más rápido. He aprendido muchas cosas. Creo que se puede hacer la próxima en tres años”, declaró el director, quien también se encarga de componer la música y supervisar todos los aspectos visuales de sus proyectos.

A diferencia de Flow y Away, sus anteriores películas protagonizadas por animales y sin una sola línea de diálogo, Limbo será una obra más cercana a lo humano, tanto en lo literal como en lo emocional.

Gints Zilbalodis revela detalles de ‘Limbo’, su nueva película. | Foto: Joel Cano, Infobae México.

“Lo que puedo decir es que los personajes principales son humanos. Hay algunos animales, hay una historia personal para mí”, compartió Zilbalodis, quien se caracteriza por un estilo narrativo introspectivo y contemplativo.

Uno de los elementos más intrigantes de su declaración fue la conexión directa que Limbo tendrá con una de las escenas más simbólicas de Flow, aquella en la que un gato y un ave ascienden juntos hacia un cielo luminoso, como si cruzaran un portal o ingresaran a otra dimensión. Para quienes han visto la cinta, ese momento marca un punto de inflexión narrativo que el director nunca ha explicado del todo.

“(Mi nueva película) es técnicamente bastante única, la técnica que usamos nunca se ha hecho en animación. No puedo revelarlo todavía, pero es muy ambicioso y complicado y haré que sea muy envolvente. Puedo decir que es un poco como esta escena en la que el gato y el ave van ascendiendo. No quiero estropearlo para las personas que no la han visto, pero es una escena crucial rumbo al final. Temáticamente trata sobre expandir esa idea, así que mi próxima película va mucho sobre explicar de lo que se trata ese momento”, detalló.

FLOW. (Cine Canibal)

Con ello, Zilbalodis deja claro que Limbo buscará explorar la metáfora detrás de ese instante: el tránsito entre mundos, la disyuntiva entre seguir adelante o mirar atrás, el peso de las decisiones y la ambigüedad de los estados intermedios.

El director profundizó más adelante en la temática específica que la audiencia podrá ver en Limbo. Aseguró que sus nuevos personajes son personas abrumadas, algo que ha experimentado últimamente, especialmente en el sentido de tomar decisiones difíciles.

“En cierto modo es tener que adaptarse a un nuevo mundo que es similar a Flow, pero de una manera diferente. Se trata de personajes atrapados en el medio, básicamente, que no saben si ir hacia atrás o hacia adelante. Tienen que decidir si volver para arreglar los problemas que tienen en casa o ir a lo desconocido e intentar algo que no ha sido probado. Si arreglar las cosas que abandonaron o hacer algo nuevo. En realidad no sé la respuesta y no estoy diciendo que una cosa esté mal y la otra bien. Intento demostrar que ambas cosas pueden estar mal y bien”, comentó.

Gints Zilbalodis, director de Flow en México. | Foto: Joel Cano, Infobae México.

Aunque no dio más detalles sobre la historia ni sobre el elenco de voces —considerando que será su primer filme con diálogos—, sí dejó claro que el proyecto sigue desarrollándose en Letonia y técnicamente será más arriesgada.

“Sobre la técnica, puedo decir que sobre la marcha tuvimos algunas tomas muy largas que se prolongan durante cinco minutos. Intentaremos expandir mucho más eso y llevarlo más lejos. Habrá tomas muy muy largas, lo cual es todavía más complicado”, aseguró.

Con Limbo, Gints Zilbalodis se embarcará en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, tanto en lo narrativo como en lo técnico. Si bien el director tiene una capacidad probada para construir atmósferas inmersivas, esta nueva obra podría marcar un antes y un después en su carrera.

Por supuesto Limbo todavía no cuenta con una fecha tentativa de estreno, pero Zilbalodis dijo que no tardará tantos años en terminarla.