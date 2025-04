Alicia villarreal no se deja intimidar por abogada de Cruz Martínez, famosa por defender a Johnny Depp en juicio contra Amber Heard

Durante un concierto de Alicia Villareal en febrero, la cantante hizo la señal de pedir ayuda por maltrato doméstico (Twitter/X)

El conflicto legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez tomó un giro mediático cuando el productor musical llegó a la audiencia acompañado de Camille Vásquez, la abogada que ganó notoriedad internacional por representar a Johnny Depp en su juicio contra Amber Heard.

La audiencia que llevó a cabo en el Poder Judicial de Nuevo León fue suspendida debido al cambio de equipo legal por parte de Martínez, quien ahora cuenta con un grupo de cinco abogadas, incluida Vásquez, y un equipo de seguridad.

Alicia Villarreal fue cuestionada sobre si se sintió intimidada por la presencia de Vásquez y el equipo legal de su exesposo. La cantante respondió con firmeza que no está insegura por la reputación de Camille Vásquez.

“No me intimida nada, yo estoy simplemente haciendo lo que debo de hacer por la vía por la que debo de hacerlo”, mencionó a Ventaneando.

Cruz Martínez abogada (Captura de pantalla)

Además, enfatizó que su lucha no es un espectáculo, sino una búsqueda de justicia que afecta directamente a su familia. “Esto no es una película, es mi vida e involucra a mi familia. Hay un hecho que estoy ratificando ahí con pruebas y todo, es lo que estoy peleando y pidiendo justicia”, añadió.

Por su parte, Cruz Martínez aseguró sentirse tranquilo ante el proceso legal. “De pensar mucho, me siento tranquilo y tal como una escena de película, en las películas siempre triunfa la verdad”, comentó el músico, conocido por su participación en los Kumbia Kings. Vásquez, su abogada, también ofreció declaraciones a la prensa, defendiendo la postura de su cliente. “Por años el señor Martínez ha permanecido en silencio y ha sido para proteger a su familia, incluyendo a su esposa. Hoy el señor Martínez alza la voz por sus hijos y su legado. El señor Martínez es inocente y lo demostraremos en la corte y ante las autoridades”, afirmó.

La abogada de Alicia Villarreal, Claudia Ramírez Ritcher, calificó el cambio de equipo legal de Martínez como una estrategia válida dentro del marco jurídico. “La verdad es que es un plan de estrategia, pero jurídicamente se puede hacer”, explicó. El juez otorgó un plazo adicional al equipo de Martínez para que pueda estudiar el caso, lo que ha retrasado el avance del proceso. “Seguimos en lo mismo, esperando justicia”, agregó Ramírez Ritcher.

Camille fue abogada de Johnny Depp . Steve Helber/Pool via REUTERS

En medio de este conflicto, Villarreal también habló sobre cómo ha manejado la relación con sus hijos, quienes son el centro de esta disputa. La cantante aseguró que intenta mantener un ambiente neutral para ellos y negó que la reciente mudanza de su hija Melenie Carmona esté relacionada con el problema legal. “No hay ninguna pelea con ninguno”, aclaró.

Alicia Villarreal, reconocida cantante mexicana y exintegrante del Grupo Límite, reveló que esta no es la primera vez que denuncia a su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar. En una entrevista con el programa Ventaneando, la artista expresó su frustración ante la falta de seguimiento en casos anteriores y afirmó que está decidida a buscar justicia. “No era la primera vez que yo denunciaba, entonces me da un poco de impotencia a veces que no se nos considere o que se nos archive. Tengo la capacidad para poderlo lograr y llevarlo a cabo”, declaró.

Cruz Martínez se presentó en su primera audiencia con Alicia Villarreal acompañado de la abogada Camille Vasquez. Credito: IG camillevasquezofficial

Se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo una nueva audiencia para determinar el rumbo de esta batalla legal. Mientras tanto, ambas partes continúan defendiendo sus respectivas posturas, con Alicia Villarreal buscando justicia y Cruz Martínez proclamando su inocencia.