Tunden a fans de Lady Gaga por recibirla con aventones en su hotel de CDMX: “Ya no va a volver”

REUTERS/Daniel Cole/File Photo

La noche del 25 de abril un grupo de fans de Lady Gaga se dieron cita a las afueras del hotel Four Seasons, en espera de la llegada de la cantante quien se encontraba ensayando para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX el 26 y 27 de abril.

Lady Gaga llegó a bordo de una camioneta negra y escoltada por otros vehículos de seguridad. Cuando el auto arribó al hotel, los fans se lanzaron alrededor con el objetivo de verla de más cerca, algunos de ellos grabaron colocando el celular cerca de la ventana donde iba Gaga y otros más incluso tocaron el cristal para llamar su atención.

A pesar de la insistencia de los fans, Lady Gaga no bajó el vidrio y no hubo mayor interacción. Cabe mencionar, que los fanáticos esperaron varias horas afuera del hotel.

¿Por qué Gaga ‘ignoró’ a sus fans?

La cantante dará dos shows en México | Crédito: mr.lapina/IG

Gaga se ha caracterizado por ser una estrella bastante cercana a sus fans, por lo que sorprende que no haya intentado acercarse un poco más a sus fans mexicanos; no obstante, parece ser que la euforia de los mismos tuvo algo que ver para que su equipo de seguridad no le permitiera bajar el vidrio del auto.

Tras la viralización de varios videos de los little monsters acercándose al auto de Gaga, en redes comenzaron a aparecer opiniones. Si bien algunos internautas aseguran que la cantante tenía que convivir con sus fans como agradecimiento por hacerla famosa y millonaria, otros, la mayoría, condenaron la actuación de los mexicanos, asegurando que se habrían “pasado” en sus demostraciones de cariño, golpeando los vidrios y gritando, poniendo así en riesgo la seguridad de la cantante.

Lady Gaga sufrió un problema técnico en Coachella 2025 (Captura: YouTube/Coachella)

“Puedo ser muy fan pero ella es humana y merece privacidad, es una pena que se lleve esa impresión de aquí, no la culpo por no salir si su seguridad está en juego porque no se saben controlar y si no quiere regresar al país no creo que haya que preguntarse la razón”, “Esta es la razón exacta por la cual no regreso a su hotel en 2012 y voló directo del estadio” y “Voló hoy, estuvo ensayando 2 horas, es la 1 am, ¿en qué momento creyeron que molestarla era buena idea? Déjenla descansar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Lady Gaga dará dos conciertos en la Ciudad de México para dar a conocer Mayhem, su más reciente álbum.