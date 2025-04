María Asunción Aramburuzabala: qué lugar ocupa entre las personas más ricas del mundo la mujer más acaudalada de México

La empresaria mexicana cuenta con una fortuna de USD 9 mil millones. Fotoarte: Jovanni Pérez/Infobae

La empresaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más influyentes del mundo de los negocios en América Latina, ha visto un crecimiento espectacular en su fortuna personal. De acuerdo con el más reciente listado de multimillonarios de Forbes, Aramburuzabala incrementó su patrimonio de 6 mil 300 millones de dólares en 2024 a 9 mil millones de dólares en 2025.

Este aumento de casi 3 mil millones de dólares en tan solo un año la ha colocado en la tercera posición entre las personas más ricas de México, solo detrás de Carlos Slim Helú y Germán Larrea. A nivel internacional, la empresaria ocupa el lugar número 329 entre los individuos más acaudalados del mundo.

¿Quién es María Asunción Aramburuzabala?

María Asunción Aramburuzabala Larregui, nacida en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1963, es nieta de Félix Aramburuzabala, uno de los fundadores de la cervecera Grupo Modelo. Su padre, Pablo Aramburuzabala, también fue una figura clave dentro del crecimiento de la compañía cervecera, que se consolidó como uno de los principales productores de cerveza a nivel mundial, con marcas como Corona, Modelo y Pacífico.

Tras el fallecimiento de su padre, María Asunción heredó una parte significativa de Grupo Modelo, lo que marcó el inicio de su trayectoria como una de las mujeres más poderosas de México en términos económicos. En 2013, Grupo Modelo fue vendida a Anheuser-Busch InBev por alrededor de 20 mil millones de dólares, operación en la que Aramburuzabala obtuvo una importante participación que luego diversificó en distintas inversiones.

María Asunción Aramburuzabala Larregui, considerada la mujer más rica de México, ha consolidado su fortuna a través de una exitosa combinación de herencia y habilidades empresariales

Actualmente, dirige Tresalia Capital, un fondo de inversión privado que maneja portafolios en sectores como bienes raíces, tecnología, telecomunicaciones, y consumo. Además, ha formado parte de consejos de administración de diversas empresas, como Grupo Televisa y KIO Networks, fortaleciendo su presencia en distintos sectores estratégicos.

El crecimiento reciente de su fortuna está relacionado, según analistas financieros, con el sólido desempeño de sus inversiones en tecnología y bienes raíces, además del fortalecimiento del dólar frente al peso mexicano, que favorece la valoración de sus activos internacionales.

A diferencia de otros multimillonarios, María Asunción mantiene un perfil relativamente discreto en los medios, enfocando su influencia en círculos empresariales y de inversión. No obstante, su ascenso en las listas de riqueza global la posiciona como un referente no solo por su fortuna, sino también como una de las pocas mujeres en el mundo en liderar grandes fondos de inversión privados con resultados sobresalientes.

Con esta nueva cifra de 9 mil millones de dólares, Aramburuzabala no solo consolida su lugar en la élite empresarial de México, sino que también reafirma su posición como una de las mujeres más ricas de América Latina, en un entorno financiero donde históricamente el número de mujeres multimillonarias ha sido limitado.

Su caso destaca como ejemplo de crecimiento patrimonial estratégico, visión empresarial y solidez en la diversificación de inversiones a largo plazo.