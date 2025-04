Alcalde de Tepechitlán, Zacatecas, denuncia amenaza de muerte: “Temo por mi vida”

Adolfo Cortez Santillán, Presidente municipal, invitó a la gente a que no dejen de confiar en él y que no dejará el cargo tras las amenazas recibidas. Crédito: FB: Adolfo Cortez Santillan

Adolfo Cortez Santillán, Presidente municipal de Tepechitlán, Zacatecas, publicó un video donde denunció públicamente que el pasado 16 de abril fue interceptado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes lo amenazaron de muerte y le pidieron renunciar de su cargo.

El partidario del PT, Nueva Alianza y PES, quien tomó posesión del cargo en septiembre de 2024, declaró que teme por su vida y por el bienestar de sus seres queridos.

“Temo por mi vida, lo vuelvo a repetir, es un tema delicado. Pero confío en las autoridades, que se haga la investigación correspondiente y que no pase a mayores.

“Temo por mi vida, la vida de mi hijo, de mi hermana, de mis familiares directos y también temo por la vida de mis compañeros de trabajo que integran la administración 24-27″, señaló el presidente municipal.

Sujetos armados interceptaron al presidente municipal de Tepechitlán, Adolfo Cortez Santillán y advirtieron que dejara el cargo. Crédito: FB: Adolfo Cortez Santillan

Además de lo mencionado, el Cortez, mencionó que recuerda a detalle como un vehículo sin placas se acercó a él mientras iba caminando, bajó gente encapuchada con tubos de metal y él al verse amenazado corrió de la zona.

Ante los hechos, elementos del 53 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, atendieron el llamado y posteriormente, acompañaron al mandatario ante el ministerio público para interponer la denuncia correspondiente.

“Hago responsables a esas personas que me quieren ver fuera de la presidencia municipal. Yo nunca he tenido problemas, pero desde que inicié en la política, derivado de eso ha habido situaciones muy complicadas, porque no me dejan trabajar.

Mucha gente está preocupada, gracias a Dios estoy bien, por lo cual agradezco a toda la gente preocupada por mí. Ya se inició una carpeta de investigación, se hizo la denuncia correspondiente", aclaró Cortez en el video.

Elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, atendieron el llamado tras el reporte de amenaza hacia el presidente municipal. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Finalmente, el presidente instó a la población a que confíen en su trabajo y aclaró que no dejará el cargo, apuntó que responderá ante el pueblo, ante sus demandas y pidió que no lo dejen solo ante la situación.

“Hay un grupo de gente que no me deja trabajar, les pido su confianza, y yo haré todo lo que esté en mis posibilidades, todo lo que en su momento se dijo, por el bien de Tepechitlán. No dejen de orar por su amigo presidente Adolfo Cortez”, concluyó.