Pato Borghetti asegura que Checo Pérez es su fan y le pidió que guardara el secreto: “No le cuentes a nadie”

El piloto tapatío ubicaba bien al actor argentino por su papel en una famosa telenovela mexicana. (Jovani Pérez)

Pese a estar en un año sabático y lejos de los reflectores de la Fórmula 1, Sergio Pérez se ha convertido en uno de los atletas mexicanos con mayor impacto mediático, siendo un ídolo y referente para propios y extraños. Incluso, el piloto tapatío se ganó la admiración de diferentes artistas, tal fue el caso de Patricio Borghetti, quien recordó el día en que conoció a Checo y la curiosa sorpresa que se llevó en aquél momento.

Si bien, se sabía que el ‘Ministro de Defensa’ siempre ha sido devoto de la música de RBD, algo que poco se conocía, era que también era fanático de la telenovela Rebelde, misma en la que apareció Patricio Borghetti y de donde surgió la banda mexicana. Partiendo de esa premisa, el actor argentino dio a conocer el chusco momento que vivió cuando conoció en persona a Checo Pérez.

Checo Pérez cantando Sálvame en concierto de RBD, Foto: X/ Checo Pérez

En entrevista para Tu otra pasión MX, el ahora conductor de Venga la Alegría dijo ser admirador de Sergio Pérez; sin embargo, para su sorpresa, resultó que dicha admiración era recíproca, pues apuntó que, el mismo Checo fue quien le confesó ser su fan gracias a su papel como el ‘Profesor Maradiaga’ en la telenovela de Rebelde.

“Me acuerdo de una anécdota con Checo; tuve la suerte de conocerlo en persona. Yo fui de invitado a un evento porque mi mujer lo iba a conducir y Checo era el embajador de la marca, presentaron un auto nuevo de la marca; en un momento nos pasan atrás a un cuarto donde había mucha fila para pedirle un autógrafo a Checo y yo dije: ‘ya estoy aquí, que me firme una gorrita que me dieron de la marca’”

Patricio Borghetti cuenta curiosa anécodta sobre el día que conoció a Checo Crédito: X/scheconews

No obstante, Pato le mandó una disculpa al conductor tapatío por revelar tal anécdota, afirmando que cuando se dio el momento, Checo le pidió guardar el secreto, pues le daba pena compartir que era parte de la generación que creció viendo el melodrama de Televisa.

“Entonces, Checo estaba sentado en un sillón y cuando me acerco, alza la cara, me ve y dice: ‘Pato, yo era fan de Rebelde, tu eres el profesor Maradiaga; soy tu fan, pero por favor no le digas a nadie’. Yo le dije que no se preocupara, que su secreto estaba a salvo conmigo, pero como ya pasaron muchos años, esa promesa se venció [...] Le dio pena, era su placer culposo, pero al final si me firmó la gorra”, sentenció Borghetti.

Patricio Borghetti menciona que Checo le reveló que era su fan por la novela de Rebelde Crédito: X/scheconews

Cabe recordar que tiempo atrás, Checo reveló en una entrevista que era fan de la música de RBD; aunque señalando que era uno de sus gustos culposos.

Fue en uno de los videos de su canal de YouTube, donde el expiloto de Red Bull Racing fue cuestionado acerca de su preferencia musical, pero se sintió avergonzado al admitir sus gustos en el ámbito de la música. “Tenemos un grupo en México llamado RBD. Ese. Fue muy famoso en su tiempo”, respondió respecto al grupo formado por Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera.