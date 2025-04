Estos son los mejores memes que dejó la trifulca contra Luis R. Conriquez por no cantar corridos en la Feria del Caballo

(captura de pantalla)

La decisión de Luis R. Conriquez de retirar los corridos de su repertorio musical generó una fuerte reacción entre sus seguidores durante su presentación en el Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2025, el pasado viernes 11 de abril. Esto ha provocado memes y reacciones de todo tipo en las redes sociales.

(captura de pantalla)

El cantante fue recibido inicialmente con aplausos, pero la situación se tornó tensa cuando el público notó la ausencia de este popular subgénero en su espectáculo.

(captura de pantalla)

El evento, que prometía ser una noche de celebración, se convirtió en un escenario de descontento cuando los asistentes comenzaron a corear “¡Corridos, corridos!” a mitad del concierto. Ante la insistencia del público, Conriquez interrumpió su presentación para explicar que no interpretaría canciones de este estilo:

(captura de pantalla)

“Es la primera vez que estoy en un palenque sin cantar corridos, así que nos acomodamos o nos enfiestamos o a ver qué hacemos. Ni modo, vamos a ponernos románticos (...) Me voy pa’ la casa, mejor. Ahorita me voy”, declaró el artista frente a los asistentes.

(captura de pantalla)

La negativa del cantante a incluir corridos en su repertorio no fue bien recibida. La molestia del público escaló rápidamente, y algunos asistentes comenzaron a lanzar vasos de cerveza y otros objetos hacia el escenario. La situación se tornó caótica, obligando a Conriquez a abandonar el lugar junto con su equipo de trabajo.

(captura de pantalla)

El incidente no terminó ahí. Mientras el staff intentaba evacuar el recinto, algunos asistentes lograron acceder al escenario, donde destruyeron instrumentos y otros equipos que no habían sido desmontados. El equipo de Conriquez enfrentó empujones y golpes en su intento por salir del lugar.

(captura de pantalla)

Contexto de la decisión: polémica en torno a los corridos

La decisión de Luis R. Conriquez de eliminar los corridos de su repertorio no fue arbitraria. En los últimos meses, este subgénero del regional mexicano, especialmente los llamados narcocorridos, ha sido objeto de un intenso debate en redes sociales y en la esfera pública. Estos temas han sido señalados por hacer apología al delito, lo que ha llevado a que diversas autoridades implementen medidas para limitar su difusión.

(captura de pantalla)

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó la iniciativa ’México Canta‘, un programa que busca alejar a los jóvenes de mensajes que promuevan el crimen y las adicciones.

(captura de pantalla)

Conriquez, consciente de la controversia, explicó su postura a través de redes sociales antes del concierto. “Entramos a una nueva etapa, mi gente. Sin corridos y todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante. Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante, en cualquier artista, plebes”, afirmó el cantante.