Estos son los mejores memes que dejó el anuncio de los conciertos de Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa ha confirmado su regreso a México como parte de su nueva gira mundial Radical Optimism Tour. La británica ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, en la Ciudad de México, los días 1 y 2 de diciembre.

Este anuncio ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores mexicanos, quienes han esperado con ansias su regreso desde su última visita al país. Los fans se expresaron con memes en las redes sociales.

A diferencia de otros eventos de gran magnitud, esta vez no habrá preventas exclusivas para clientes de instituciones bancarias como Banamex, lo que ha sorprendido a muchos fanáticos. En su lugar, se habilitará una venta anticipada para fans el miércoles 7 de abril a las 10:00 horas. Posteriormente, la venta general de boletos estará disponible a partir del jueves 10 de abril a las 14:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster, según confirmó la promotora Ocesa.

El regreso de Dua Lipa a México no solo representa una oportunidad para que sus fans disfruten de su música en vivo, sino que también podría marcar un momento especial en la carrera de la artista. La cantante ha consolidado su lugar en la industria musical gracias a su estilo único que combina pop, disco y electrónica, así como por sus espectáculos de alto nivel visual y sonoro.

Se espera que el Radical Optimism Tour presente una producción completamente renovada y de mayor escala en comparación con sus giras anteriores. Este nuevo espectáculo incluirá elementos audiovisuales innovadores y una selección de canciones que abarcará tanto sus mayores éxitos como temas inéditos, lo que promete sorprender a su público.

La exitosa carrera de Dua Lipa

Dua Lipa, cantante y compositora británica de ascendencia kosovar-albanesa, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música pop en la última década. Su carrera inició con fuerza en 2015 al lanzar su primer sencillo “New Love”, seguido por “Be the One”, que le dio proyección internacional. Desde entonces, su ascenso ha sido imparable.

En 2017, lanzó su álbum debut homónimo, que incluyó éxitos como “IDGAF” y “New Rules”, esta última considerada un himno de empoderamiento femenino. La canción alcanzó los primeros puestos en varios países, convirtiéndola en una estrella global.

Con su segundo álbum, Future Nostalgia (2020), Dua Lipa redefinió las tendencias del pop, incorporando sonidos retro inspirados en el disco y el funk. Temas como “Don’t Start Now”, “Physical” y “Levitating” fueron éxitos comerciales y críticos, consolidando su estilo único. Este álbum le valió un Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop en 2021. Cabe destacar que durante la pandemia, su música se convirtió en un refugio para el público, reafirmando su impacto cultural.