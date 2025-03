Yuri habría hecho comparaciones entre Ángela Aguilar y Cazzu, revela Javier Ceriani

Yuri habría hablado maravillas de Cazzu. (Jovani Pérez/Infobae)

Ángela Aguilar y Cazzu han acaparado los titulares de prensa desde que la integrante de la dinastía Aguilar llegó al altar con Christian Nodal a pocas semanas de haber puesto fin a su relación con la argentina.

Desde entonces, ha salido a la luz diferente información sobre un supuesto triángulo amoroso, y aunque ambas han dado su versión de los hechos, la música las sigue relacionando.

Recientemente, Cazzu estrenó el sencillo “Con otra”, canción que parece ser una clara dedicatoria a la ahora esposa de Nodal; lo que ha desatado diversos comentarios de internautas y famosos.

Javier Ceriani reveló en su canal de YouTube que una de las cantantes que se pronunció a favor de la joven de 21 años fue Yuri, quien colaboró con Ángela Aguilar en la nueva versión del sencillo “Maldita Primavera”.

“Yuri y la mamá de Ángela Aguilar empezaron a hablar de Cazzu, quién tenía más vistas, si Cristian o Cazzu”, mencionó el periodista de espetáculos.

Además de las comparaciones de números y reproducciones, detalló que la intérprete de “Detras de mi ventana” tuvo una conversación con Nodal, en la manifestó que la mamá de su primogénita no tiene el mismo talento que su esposa.

“Yuri habló directamente con Cristian Nodal y le dijo: ’No te preocupes por Cazzu es ordinaria, hace canciones bajas, no es conocida y tiene talento de pueblo. No es como Ángelita que tiene un legado como la familia Fernández’”, menncionó.

Según Ceriani, en la conversación Yuri habría dicho que Ángela Aguilar es más bonita y con mayor talento, resaltando que no habría de qué preocuparse.

¿La canción “Con otra” de Cazzu está dedicada a Ángela Aguilar?

Desde el estreno de “Con otra” muchos aseguraron que estaba dedicada a la hija de Pepe Aguilar; sin embargo, La Joaqui, amiga de Cazzu, rompió el silencio y aseguró que la canción fue escrita desde que la argentina estaba con Christian Nodal.

"“Esta canción Cazzu la compuso para su disco que lleva más de un año trabajando. “La compuso aún estando en pareja, porque era el concepto de su disco, igual que ‘Dolce’, lamento que ahora parezca algo al propio, pero no es el caso, Julieta jamás fue así“, explicó a través de TikTok.

Pese a la aclaración, siguen existiendo comentarios sobre Ángela Aguilar y Cazzu, y aunque ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, la música de cada una de las artistas sigue dando de qué hablar.