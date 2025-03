Cazzu aceptó haberse enamorado de un hombre con pareja: “Él tenía una noviecita”

La esposa de Christian Nodal sigue en medio de la polémica por la antigua relación del cantante mexicano. Foto: Jovani Pérez

Una entrevista reciente de Cazzu con Grego Rosello ha reavivado una polémica que involucra a la cantante argentina y a una mujer identificada como Nadir Jalil, quien asegura que la artista mantuvo una relación con su entonces esposo, Javier Alejandro Lagos, hace más de una década. Según Jalil, esta supuesta relación ocurrió mientras ella estaba embarazada.

De acuerdo con declaraciones difundidas en el programa de Elisa Beristain, Nadir Jalil afirmó que Cazzu buscó activamente a su exesposo, solicitando su número de teléfono con el propósito de conocerlo. Según la versión de Jalil, la cantante ya conocía al hombre porque era amiga cercana de su hermano. Este vínculo habría facilitado el inicio de una relación entre ambos, a pesar de que Lagos estaba casado y su esposa esperaba un hijo en ese momento.

Una confesión que aviva la controversia

La entrevista de Cazzu haría sospechar sobre las acusaciones de Nadir (YT: Cazzu Canal Oficial)

En el programa de Beristain, se presentó un fragmento de la entrevista de Cazzu con Grego Rosello, donde la cantante admitió haberse enamorado de un hombre que tenía pareja. Aunque no mencionó nombres, sus palabras han sido interpretadas como una posible referencia al caso señalado por Nadir Jalil. En la entrevista, Cazzu relató:

“Mi primera vez de novia fue ya de muy grande, yo tenía 23 o 21 y él tenía una noviecita, y a veces me hablaba en el messenger, pero no me hablaba en la vida real y él jugaba con mis emociones. Ellos se veían grandes, se veían bien, yo era un bodoquito aún, la grasa corporal aún no se me había acomodado”. Este testimonio ha sido considerado por algunos como una confirmación indirecta de las acusaciones.

Jalil también señaló que la diferencia de edad entre ella y Cazzu era un tema recurrente en las burlas de la cantante. Jalil afirmó que la artista se refería a su edad de manera despectiva, lo que habría agravado la situación emocional que enfrentaba durante su embarazo.

El contexto actual de Cazzu y su carrera musical

(Infobae México / Jovany Pérez)

Las acusaciones surgen en un momento crucial para la carrera de Cazzu, quien ha alcanzado un notable éxito con su reciente sencillo “Con Otra”. Este tema ha generado especulaciones entre los seguidores de la cantante, quienes lo interpretan como una posible indirecta hacia su pareja actual, Christian Nodal, y la cantante Ángela Aguilar. Aunque no se ha confirmado ninguna conexión directa entre la canción y los rumores, el lanzamiento ha mantenido a Cazzu en el centro de la atención mediática.

El impacto de estas declaraciones podría tener repercusiones tanto en la vida personal como en la carrera de la artista, quien hasta ahora no ha emitido comentarios públicos sobre las acusaciones de Jalil. Por su parte, Elisa Beristain destacó que los detalles proporcionados por Jalil coinciden con la narrativa compartida por Cazzu en su entrevista con Rosello, lo que ha intensificado las discusiones en torno al tema.