Productor se disculpa con Yolanda Andrade por hablar sobre su posible enfermedad: “No fue con intención de lastimarte”

Yolanda Andrade negó haber hablado con Enrique Gou.

En medio de la incertidumbre sobre la salud Yolanda Andrade, el productor Enrique Gou aseguró que en una plática con la conductora le reveló su diagnóstico médico.

De acuerdo con Gou, la presentadora de “Montse & Joe”, tiene esclerosis múltiple, declaración que fue completamente desmentida por Andrade.

Ante la molestia de sus seres queridos por hablar públicamente de un tema tan delicado, el productor ofreció nuevas declaraciones para los medios y envió sus disculpas a la también actriz; pero enfatizó en que no sabía que era un secreto.

“Este mensaje es dirigido única y directamente para Yolanda Andrade. Joe, te pido una disculpa por mi indiscreción. Creéme que no fue con ninguna intención de dañarte”, dijo para las cámaras, aclarando que solo quiere que su mensaje llegue a los oídos de la presentadora.

De acuerdo con las declaraciones del productor, se puso en contacto con Yolanda para ofrecerle su ayuda, pues conoce a una persona que le puede ofrecer su apoyo.

“Ese día me comentaste el posible diagnóstico que te habían dado. En ningún momento pensé que era un secreto de confesión”, aseguró.

Yolanda Andrade sigue alejada de la vida pública. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Ante las críticas que ha recibido por hablar de un tema tan delicado, respondió que no tenía conocimiento de que fuera un dato secreto.

“Me preguntaron directamente a mí por tu salud, yo automáticamente pensé que la gente ya lo sabía. Yo lo único que dije es que tenías esclerosis múltiple”, recordó.

Asegurando que no quiere volver a hablar de más, Enrique Gou le volvió a enviar sus disculpas y aseguró que no compartirá ningún audio que tiene sobre su salud por respeto a ella y a su amistad.

“El audio que tengo contigo es sagrado, no lo voy a exhibir por respeto a ti. Te reitero mi amistad, te reitero una disculpa”, puntualizó.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre las primeras declaraciones de Enrique Gou?

Días después de que se reveló el supuesto diagnóstico de la presentadora y actriz, Andrade se pronunció al respecto a través de un audio que fue enviado al periodista de entretenimiento Carlos Alberto.

Para la conductora, las declaraciones del productor fueron una completa falta de caballerosidad, pues negó haber hablado con él y darle detalles de su estado de salud.

“No tiene por qué decirlo así, se ve eso muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo. No se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende“, expresó.

Yolanda Andrade aseguró que las declaraciones de Enrique Gou son una falta de caballerosidad.