Cuauhtémoc Blanco evita responder si renuncia a fuero y acusa: “Morena sufre violencia política”

De manera voluntaria, el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se presentó en la Fiscalía General de Justicia (FGE) estatal para responder las acusaciones por la presunta violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola.

Lo anterior luego de que en el Congreso, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, los legisladores aprobaron el dictamen presentado por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para rechazar la solicitud de desafuero solicitada por el otrora titular de la fiscalía morelense, Uriel Carmona Gándara, quien ha sido acusado incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de “proteger feminicidios”, poniendo en entredicho la veracidad de la solicitud.

“Aquí estoy dando la cara, no tengo poder y nadie me protege, aquí estoy que se esclarezca bien, eso es lo único que le pido a la Fiscalía, porque este es una revancha política del exfiscal, eso es directamente de él”, aseguró el exfutbolista en las inmediaciones del organismo a donde acudió a declarar.

“Quiero agradecerle a las diputadas a los diputados por tenerme esa confianza, yo sé que muchas diputadas están pasando una violencia política muy fuerte por defenderme y de otra fracciones que confiaron en mi, siempre voy a dar la cara por los diputados que me defendieron en la Cámara”, expresó tras el resultado legislativo a su favor.

La sugerencia

La presencia del, aún legislador, en la fiscalía estatal, coincide con la sugerencia que hizo hoy en la conferencia matutina la titular del Poder Ejecutivo, “Sería muy bueno que Cuauhtémoc Blanco vaya a declarar para dar su versión, aunque mantenga el fuero eso no quiere decir que se deje de investigar, nosotros no vamos a proteger a nadie (...) Yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México y a mi familia. No vamos a proteger a una persona que hay cometido un delito”, aclaró enfáticamente sobre el asunto.

De igual forma, la mandataria declaró, “Yo respeto los poderes y la decisión de no quitarle el fuero fue decisión del Congreso”.

También aprovechó para descartar que se haya generado algún tipo de pacto de impunidad entre MORENA y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya bancada también voto en contra para evitar el desafuero de Blanco Bravo, y posteriormente cobren el favor político cuando toque el turno de atender la solicitud de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito, “que se hagan las investigaciones contra ellos”, exigió.