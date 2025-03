Gaby Ramírez rompe el silencio y aclara si Arturo Beltrán Leyva le propuso matrimonio

Un audio difundido en 2024 colocó a Gaby Ramírez en el centro de una controversia por su presunto vínculo con Arturo Beltrán Leyva. (IG/Archivo Infobae)

En 2023, un audio filtrado desató una oleada de especulaciones en torno a la conductora Gaby Ramírez. En la grabación, la voz de la presentadora hablaba de un hombre llamado Arturo que le habría ofrecido matrimonio, describiéndolo como un caballero y devolviéndole un anillo por considerar que “no estaban en el mismo medio”.

Dicho audio fue suficiente para que se instalara una presunción de que la persona a la que hacía referencia era el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, ello motivado también por el libro de Las señoras del narco: Amar en el infierno (Grijalbo, 2021) de Anabel Hernández, en donde la periodista la relacionó sentimentalmente con el capo.

El audio dado a conocer en el programa Chisme No Like, se escucha la voz de la conductora decir: “Hasta me pidió matrimonio. Me dio un anillo este Arturo, pero se lo regresé porque le comenté que no éramos ni teníamos el mismo medio, la verdad es que el señor era muy decente, un caballero, super lindo, pero preferí mejor no. Yo sigo trabajando, poquito o mucho, pero son mis cositas, así no tengo que me puedan estar juzgando”.

Por meses, Gaby Ramírez evitó hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, fue hasta este martes que el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, presentó la versión de la artista, quien rompió el silencio y decidió hablar por primera vez de forma directa sobre el tema: quién era realmente Arturo, qué ocurrió con ese anillo y cómo enfrentó las consecuencias de que su voz apareciera relacionada a un personaje del narcotráfico.

En su derecho de réplica, Gaby Ramírez explicó directamente frente a Javier Ceriani que el “Arturo” mencionado en el audio era en realidad Arturo Carmona, actor y exfutbolista con quien convivió en el reality show Big Brother.

La conductora aclara, por primera vez en cámara, a quién se refería cuando dijo que “Arturo” le ofreció casarse. Crédito: Archivo | x @gabyramireztv

La conductora detalló: “Sí fue mi novio Arturo Carmona, nos conocimos en el Big Brother, dormimos juntos en la casa de Big Brother, en la suite presidencial, y un caballero la verdad. Fue entre el tiempo que él estuvo con Aracely y con Bracamontes. En ese término, empezamos a salir”, confesó.

Detalló que convivieron durante el programa y que, tras su salida, iniciaron una etapa romántica durante la cual Carmona le propuso matrimonio. Aunque lo consideró un hombre atento y amable, ella no aceptó la propuesta por considerar que la relación estaba en una fase inicial: “Apenas estábamos en la época como del romance... así tanto ya para dar el paso para el casamiento, no”.

Sin embargo, aunque la conductora negó que le hubiera pedido matrimonio, no negó el hecho de que Arturo Beltrán Leyva sí buscó un acercamiento con ella. “No tuve esa cita famosa. [...] Sí tuve un acercamiento con... pero no sé si fue de verdad o fue de mentira eso de que si podía yo ver a esta persona. La verdad es que yo era muy chava, pero no”.

Tras ser cuestionada por Javier Ceriani sobre si nunca lo encontró por “accidente” en algún restaurante o cafetería, la conductora aseguró que era imposible ver a una persona de esa magnitud: “No, es que no lo podías ver afuera, o sea, el tema es que por eso yo me rajé, es que tenías que ir a conocerlo y yo la verdad es que dije no, que y si... (’no sales’, dijo Ceriani)”.

De igual forma retó a la periodista Anabel Hernández a que enseñe fotos y pruebas de sus dichos e ironizó con que le “dolió” que en el libro la dejara como una mujer a la que Beltrán Leyva no quiso.

¿Cómo se le acercó “El Barbas”?

Gaby Ramírez relata cómo un intento de contacto a los 20 años derivó en años de especulaciones sobre un supuesto lazo con el narcotráfico. (Foto: Instagram/gabyramireztv)

Antes de su entrevista con Ceriani, en junio de 2024 Gaby Ramírez ya había abordado este episodio en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo. Allí narró cómo, tras salir de un reality show, fue contactada por una persona que le dijo que un empresario quería conocerla. Relató que comenzó a recibir arreglos florales espectaculares y que, en una ocasión, incluso sus compañeras pensaron que se trataba de un obsequio para otra conductora por ser su cumpleaños.

En esa misma entrevista, Ramírez explicó que el nivel de los regalos fue aumentando, hasta que le entregaron las llaves de una camioneta. Según su relato, esto ocurrió sin que ella supiera con claridad quién enviaba los regalos. Tiempo después supo que el autor de esos gestos era Arturo Beltrán Leyva. A pesar de haberse programado una cita para conocerlo, ella se negó a asistir, por temor y desconfianza: pensó que aceptar podía ponerla en riesgo.

Ramírez compartió que ese episodio la marcó y que fue una lección de vida sobre los peligros de aceptar favores sin saber de dónde provienen. En sus palabras: “No hay que deberle nada a nadie, porque favor con favor se paga. Así es que chicas, ni por todo el oro del mundo hay que perder la dignidad”.