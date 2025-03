El género musical que está detrás del éxito de las mujeres en la industria musical, según una líder de Spotify

CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2025. Concierto de la cantante y compositora pop, Shakira en el Estadio GNP. La colombiana ofreció uno de siete conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

En los últimos años, la presencia femenina en la música ha ganado terreno, y un género en particular ha sido clave para este cambio.

Desde exponentes que han roto récords hasta artistas emergentes que encuentran nuevas oportunidades, la industria se está transformando.

Mia Nygren, directora de Spotify Latinoamérica, explica cómo un género en particular ha impulsado el crecimiento de las mujeres en la música, qué desafíos aún enfrentan y por qué su impacto seguirá marcando el futuro.

ARCHIVO - Julieta Venegas se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 25 de abril de 2010. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

‘Cuando llegas a una masa crítica de mujeres, es imparable’

Infobae: ¿Cómo ves el acceso de las mujeres en la industria musical en México?

Mia Nygren: Para nosotros es súper importante impulsar la equidad de género desde dentro de Spotify. Estamos con EQUAL, que es fundamental, pero también trabajamos internamente. Hoy hablaba con compañeras sobre esto: hemos logrado que el 68% de la plantilla de Spotify en México sean mujeres y, en el equipo directivo, esa cifra es aún mayor. Cuando llegas a una masa crítica de mujeres, es imparable. Es lógico: históricamente los hombres han sido mayoría y han contratado a más hombres; ahora que las mujeres somos mayoría, contratamos más mujeres. Así es como funciona el cambio.

ARCHIVO - Anitta llega al Premio Lo Nuestro en la Arena FTX en Miami el 24 de febrero de 2022. Anitta lanzó su álbum "Versions of Me" y se presentará en el festival Coachella en abril de 2022. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

‘El reguetón ha sido clave para visibilizar a más mujeres en la música’

Infobae: ¿Qué géneros han tenido un crecimiento significativo entre mujeres en Spotify Latinoamérica?

Mia Nygren: La música urbana ha sido clave para la visibilidad de las mujeres. El reguetón ha dominado en los últimos 10 años y ha logrado que artistas femeninas como Anitta en Brasil tengan carreras internacionales muy importantes. También hay artistas como Julieta Venegas, que es muy conocida en otros países. Sin embargo, en México, la música regional es el género más fuerte y espero que veamos más mujeres incursionando en él.

‘Nos cuesta hacer conexiones, pero tenemos que hacerlo más’

Infobae: En EQUAL han surgido muchas historias de mujeres que han crecido en la industria. ¿Alguna en particular te ha marcado?

Mia Nygren: No se me ocurre una específica ahora, pero creo que ahí es donde debemos hacer más trabajo. A las mujeres nos cuesta hacer conexiones y colaborar entre nosotras, mientras que a los hombres les sale natural, casi como un juego.

‘Tienes que ser tú misma’: El consejo de Mia Nygren para las mujeres en la industria musical

Infobae: ¿Qué consejo les darías a las mujeres que están iniciando en la industria musical?

Mia Nygren: Lo más importante es ser tú misma. Durante mi carrera, incluso mujeres me han dicho que debía comportarme diferente a mi personalidad, pero eso nunca funciona. Con la apertura que hay hoy en la comunicación, si no eres auténtica, se nota rápido. No tengas miedo de sonar diferente o de destacar. La clave es no intentar encajar en lo que otros esperan, sino construir tu propio camino.