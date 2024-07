Bellakath está orgullosa de su pasado en ‘Enamorándonos’ y responde a haters: “Voy a volver”

Bellakath fue una de las tantas "amorosas" del programa de TV Azteca (Foto: Archivo)

Bellakath ha alcanzado notoriedad en plataformas de streaming como Spotify. La artista mexicana se ha convertido en una de las mujeres más escuchadas en dichas plataformas, aunque las letras de sus canciones han generado polémica.

La famosa reggaetonera logró viralizar su tema Gatita y en adelante ha conseguido más fans que la han llevado a ser una de las nuevas representantes del género urbano en México.

Recientemente, Bellakath ha sido objeto de críticas no solo por sus letras, sino también por su pasado en televisión.

La cantante de Reggeatón Champagne participó en el desaparecido y polémico reality show Enamorándonos de TV Azteca, un programa de citas a ciegas que ganó popularidad entre la audiencia.

Bellakath lucía distinta, motivo que la ha hecho blanco de críticas (Tv Azteca)

Durante su aparición en Enamorándonos, Bellakath mostró una imagen muy distinta a la actual, lo que ha provocado comentarios sobre su notable y exuberante cambio físico.

En respuesta a las críticas, la reguetonera utilizó su cuenta de X para defender su participación en el reality show y anunció su próximo regreso a la televisión, sin especificar en qué programa aparecerá.

Este anuncio coincide con el regreso de Enamorándonos a la televisión mexicana con nuevos presentadores.

“Me encanta cómo satanizan el haber salido en Enamorándonos y esas ni de extra de ‘Como Dice el Dicho’, en fin. No hay otro argumento pa joderme porque a mí me ENCANTA la tele y voy a volver”, escribió la Licenciada en Derecho de profesión.

El mensaje de Bellakath podría ser un indicio de su regreso a Enamorándonos (Foto: Recorte)

Esta declaración refuerza su intención de continuar su carrera en los medios audiovisuales a pesar de las críticas por su propuesta musical e imagen y deja abierta la posibilidad de que Katherinne Huerta tenga una participación en el programa próximo a estrenarse.

En tanto, el lunes 17 de junio, Imagen Televisión lanzó un promocional en sus redes sociales anunciando el retorno de ‘Enamorándonos’, cuyo estreno está programado para el lunes 8 de julio a las 17:30 horas.

Esta nueva versión del programa se espera con gran anticipación en el público mexicano y con la reciente declaración de Bellakath podría resultar una sorpresa verla de vuelta en el exitoso formato televisivo.

Su salida fue polémica tras insultar a la actriz mexicana Yalitza Aparicio. (captura de pantalla)

Bellakath: expulsada de Enamorándonos por racista contra Yalitza Aparicio

Bellakath tuvo un final abrupto en Enamorándonos, pues fue eliminada del programa por burlarse de la actriz Yalitza Aparicio.

Dicha actitud fue confrontada en vivo por Carmen Muñoz por burlarse en redes de la actriz nominada al Oscar.

Y es que “la gatita” había compartido un meme racista en donde se comparaba a Martha Higareda y Yalitza, el cual decía: «En redes sociales / en persona».

“Había una persona y estaba Yalitza, pero yo ni me fijé que estaba ella, yo lo compartí haciendo alusión a mí porque en facebook todos subimos nuestras fotos», dijo la cantante, a lo que Muñoz le respondió: «No me digas que no viste que era ella, cuando Yalitza es conocida a nivel mundial”.