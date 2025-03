Revelan las supuestas pruebas de infidelidad que Zuria Vega descubrió en el celular de Alberto Guerra

Ines Moreno reveló las pruebas de la supuesta infidelidad que vivió la actriz por parte de su esposo. (zuriavvega / Instagram)

Zuria Vega y Alberto Guerra están en el centro de la polémica desde que el periodista Juan José Origel reveló que la pareja estaba viviendo una crisis matrimonial que desencadenó una ola de especulaciones sobre su posible separación.

Los actores se han mantenido en silencio ante todo lo que se dice sobre su matrimonio, pero la información sigue saliendo a la luz. En esta ocasión, fue Ines Moreno quien reveló las supuestas pruebas que habrían ocasionado el fin en la historia de amor entre Zuria Vega y Alberto Guerra.

De acuerdo con las fuentes de la reportera de espectáculos, las discusiones entre la pareja comenzaron cuando el actor de la serie Ingobernable recibió mensajes con invitaciones de personas que Zuria no conoce.

“Zuria no es de estas tóxicas que anda fiscalizando el marido, dicen que es muy alivianada, pero que empezó a sentir un cambio, que una cosa es, ven te voy a impulsar la carrera, te voy a invitar a mis shows, lo hizo conocido internacionalmente (Madonna), pero de ahí a que hubiera seguimiento eso es lo difícil, no es que sea insegura, es que ella tuvo esa sensación que no le contó todo”, compartió Ines Moreno.

Madonna sería la responsable de la separación entre Zuria Vega y Alberto Guerra. (Instagram)

La periodista también mencionó que el acercamiento entre Madonna y Alberto Guerra no fue el único factor que hizo dudar a la actriz, pues también se percató de ciertos cambios en la actitud de su marido.

“No solo Madonna, ella fue un puntito de tenerla atravesada, pero dicen que a raíz de todo ese brete, hacía cosas extrañas, como que se le subió”, dijo para su canal de YouTube.

Sin embargo, Moreno destacó que hasta antes del escándalo, Vega se declaró completamente enamorada de su esposo, a quien describió como un tipazo.

“Decía que estaba muy enamorada, que la trataban increíble, que era un tipazo, que estaba feliz”, recordó.

Zuria Vega dijo estar completamente enamorada hasta antes del escándalo. (Foto: Instagram/@zuriavvega)

Aseguran que los actores ya no viven en la misma casa

En medio de las especulaciones, el canal de YouTube Kadri Paparazzi reveló que la pareja ya está separada, pues según sus fuentes, ya no viven en la misma casa.

“El viernes pasado nos hablaron de que estaban sacando sus cosas, ellos viven ahí por la zona de Coyoacán, que él ya estaba sacando sus cosas, nos confirman que ya están separados, ya no viven en la misma casa”, contó ‘El Lobo’.

Asimismo, revelaron que es el actor quien tiene interés por recuperar la relación, pues habría sido Vega quien tomó la decisión de separarse tras un último viaje juntos que resultó ser un desastre.