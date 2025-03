“Me respalda”: Danna responde a las críticas por usar ropa interior de la Virgen de Guadalupe Maximiliano Luna

La cantante y actriz Danna se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, esta vez debido a una prenda de ropa interior que lució en una sesión fotográfica para promocionar su colaboración musical con el rapero Santa Fe Klan.

La pieza en cuestión incluye una representación de la Virgen de Guadalupe, lo que desató una ola de críticas en redes sociales y en medios de comunicación, donde algunos usuarios y figuras públicas la acusaron de faltar al respeto a la religión católica.

En una entrevista recolectada por el medio YouTube La Cueva De Patty, la intérprete de Mala Fama fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde ofreció sus primeras declaraciones sobre el tema. Aunque evitó entrar en confrontaciones, Danna defendió su postura y aseguró que no considera haber cometido ninguna falta. “Yo creo que mi Virgencita me respalda como a todos, yo creo que cada quien tiene una opinión, la respeto mucho y no tengo más comentarios”, expresó ante las cámaras.

La cantante desató controversia en redes sociales al mostrar la polémica prenda en su nuevo lanzamiento musical junto a Santa Fe Klan (IG: @danna)

La defensa de su fe y su postura ante las críticas de Danna por usar ropa interior con La Virgen de Guadalupe

En sus declaraciones, Danna Paola reafirmó su fe y su respeto por las creencias de los demás, subrayando que cada persona tiene derecho a interpretar la espiritualidad a su manera. “Soy devota de todo aquel que me dé fe y yo creo que la vida misma y cada quien tiene sus creencias”, añadió la cantante, dejando claro que no se siente en falta ni considera que su elección de vestuario haya sido ofensiva.

La controversia no solo se limitó a las redes sociales, sino que también llegó a figuras públicas como Alex Lora, líder de la banda de rock El Tri, quien expresó su descontento con la elección de la artista. Sin embargo, Danna evitó responder directamente a las críticas del músico y optó por una postura conciliadora. “No sé de qué me hablas, la verdad. No tengo idea, pero le mando muchos besos”, comentó al ser cuestionada sobre los comentarios del rockero.

Álex Lora contra Danna por polémica imagen de la Virgen de Guadalupe

En declaraciones recogidas por diversos medios, Lora manifestó su desacuerdo con la elección de vestuario de la joven artista. El músico enfatizó la importancia de respetar los símbolos religiosos y culturales, especialmente aquellos que tienen un significado tan arraigado en la identidad nacional. “La Virgen de Guadalupe es un símbolo sagrado para los mexicanos. Usarla de esa manera es una falta de respeto”, afirmó Lora.

