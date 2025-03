Adrián Marcelo y “la Mole” enfrentan críticas tras polémica con el Cojo Feliz

El comediante regiomontano no escatimó al hacer burla de su aparente “rival”. (X/Adrián Marcelo)

Luego de varios días de espera, el pasado viernes 14 de marzo, el Teatro Metropolitan fue el escenario de una noche llena de risas para los asistentes, pero también de controversia, durante la presentación del show “Hermanos de Leche” de los comediantes Adrián Marcelo e Iván “la Mole”, quienes no dejaron escapar la oportunidad para hacer un chiste con referencia al Cojo Feliz.

Aunque la función prometía ser un evento memorable, los rumores sobre una baja venta de boletos y la dificultad para llenar el recinto pronto tomaron protagonismo en las redes sociales, desatando especulaciones y críticas hacia los comediantes.

A pesar de que algunos asistentes afirmaron que el lugar estaba bastante lleno, varios usuarios en redes sociales se apresuraron a comentar sobre el supuesto fracaso de la función, lo que alimentó la tensión en torno al evento. Sin embargo, la verdadera polémica estalló cuando Adrián Marcelo, exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, protagonizó un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las plataformas digitales.

Adrián Marcelo durante su presentación en la CDMX. (X/TiempoDetenido)

Al salir al escenario, Adrián Marcelo apareció caminando con un bastón, lo que muchos interpretaron como una burla hacia “El Cojo Feliz”, comediante con el que había tenido un enfrentamiento previo. Este gesto, considerado por muchos como inapropiado, fue percibido como una mofa hacia la discapacidad de “El Cojo Feliz”, lo que provocó un aluvión de críticas por parte de los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la ética de usar un tema tan sensible para provocar risa.

La reacción del comediante no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial de “X”, el comediante aprovechó la situación para hacer un comentario sarcástico, asegurando que el temblor era una señal de que Adrián Marcelo debía darse cuenta de que la capital del país no lo aceptaba. “Oye Adrián Marcelo, tembló en tu show, ¿qué otra señal quieres para que te des cuenta de que la CDMX no te quiere?”, escribió “El Cojo Feliz”, lo que aumentó la tensión en la disputa entre ambos humoristas.

Mensaje del Cojo Feliz hacia Adrián Marcelo. (X/Cojo Feliz)

A este incidente se le sumó un hecho inesperado: alrededor de las 21:19 horas, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 5.5 grados de magnitud, con epicentro en Oaxaca. Este incidente ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre los límites de la comedia, especialmente cuando se trata de hacer uso de temas sensibles como la discapacidad, lo que genero una discusión sobre este tema en defensa del conocido comediante.