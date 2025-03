Aleska Génesis recibe visita de la Fiscalía tras ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars

Aleska Génesis fue detenida por autoridades mexicanas previo a su ingreso a LCDLF4, pero fue liberada la mañana del 21 de enero. Crédito: aleskagenesis

Aleska Génesis se convirtió hoy en ex integrante de La Casa de los Famosos All Stars, pues fue eliminada; sin embargo, su salida no estuvo llena de reflectores, si no que recibió la visita del personal de la Fiscalía de la Ciudad de México.

En el video publicado por Javier Ceriani se pudo ver a la influencer llorando y recibiendo la notificación de parte de la Fiscalía, pues a finales de 2024 fue detenida y acusada de supuestamente haber robado relojes de lujo.

Cabe señalar que por el momento, la Fiscalía no ha confirmado o desmentido que la influencer haya sido arrestada, supuestamente habría sido trasladada hasta el penal femenil Santa Martha Acatitla; sin embargo, aún no se lanza un comunicado oficial de parte de la dependencia.

Hace meses, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) decidió no proceder legalmente contra Aleska Génesis Castellanos, una modelo y empresaria venezolana que había sido detenida bajo la acusación de participar en el robo de tres relojes de lujo valorados en aproximadamente 10 millones de pesos mexicanos.

La primera detención de Aleska Génesis ocurrió el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, cuando la modelo aterrizó en el país y fue interceptada por elementos de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento, adscritos a la FGJCDMX. La captura se llevó a cabo debido a una alerta migratoria que vinculaba a la joven con un presunto robo en pandilla en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras su detención, la joven fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció por unas horas mientras se evaluaba su situación legal. Sin embargo, la FGJCDMX decidió no abrir un proceso penal en su contra, lo que resultó en su liberación inmediata en su momento.