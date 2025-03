Palacio Nacional amanece protegido por vallas metálicas previo a marcha del 8M; Sheinbaum explica motivos

Desde el pasado martes, comenzó a ponerse vallas en Palacio Nacional. (X @perez_ga)

La noche del pasado martes, se comenzó a colocar vallas metálicas de cerca de tres metros de altura para proteger Palacio Nacional, residencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto, ante las protestas que se esperan por parte de grupos feministas el próximo sábado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Fue desde las 19:00 horas del martes que un tráiler con decenas de vallas metálicas llegó a la esquina de la calle Moneda con la Plaza Seminario, a un costado de Palacio Nacional.

Diversas colectivas feministas han hecho un llamado a las mujeres para que se manifiesten este sábado 8 de marzo en la Ciudad de México y en diversos estados del país.

Este miércoles, Palacio Nacional amaneció completamente protegido con vallas metálicas de 3 metros de altura. (X @perez_ga)

Este miércoles, el recinto histórico amaneció completamente blindado con las vallas metálicas.

Cabe destacar que previo a la marcha del 8 de marzo, se acostumbra, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), colocar estas vallas metálicas de gran altura para proteger los monumentos y recintos históricos, algo que ha sido fuertemente criticado por las colectivas feministas-

Sheinbaum se pronuncia sobre vallas colocadas previo al 8M

Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada por la colocación de las vallas metálicas, pues un reportero dijo que grupos feministas se han mostrado inconformes.

Sheinbaum dijo que las vallas metálicas son exclusivamente para proteger a las mujeres policías e incluso, a las personas que participan en la marcha y utilizan objetos peligrosos.

Sheinbaum dijo que las vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional son exclusivamente para proteger a las mujeres policías. (Foto AP/Marco Ugarte)

“Llegamos todas, todas llegamos, el problema es que cuando quieren quemar la puerta de Palacio Nacional, pues hay que proteger, porque la otra opción sería poner mujeres policías, y entonces ahí sí no llegamos todas, las vallas son de protección, para ellas incluso, aquellos grupos que toman la decisión de utilizar métodos con objetos peligrosos, entonces, es para ello, para proteger a quien usa esos objetos, para proteger a las policías.

“Cuando estuvimos nosotros, supongo que es el mismo esquema que va a utilizar Clara Brugada, pues lo que hicimos fue preparar a mujeres policías para que no hubiera hombres policías en estas manifestaciones, incluso muchas de las mujeres policías, cuando hay una manifestación pacífica, que el 99% de la manifestación es pacífica, y expresa la necesidad de no violencia contra las mujeres y además de que haya igualdad en nuestra sociedad, en contra del machismo y cualquier forma de discriminación, pero, es mejor poner una valla frente a la posibilidad de que haya grupos que utilicen objetos peligrosos y no poner a mujeres policías, entonces, van acompañando normalmente las mujeres policías”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta dijo que es falso que se proteja más a monumentos que a las mujeres, pues cuando ella llegó a la presidencia, se modificó la Constitución en favor de la mujer.

“Por primera vez las mujeres están en la Constitución, por perimera vez hay una Secretaría de las Mujeres, el 8 de marzo se presenta ya la cartilla de las mujeres para repartirla a todo el país, hay muchas más leyes de protección a las mujeres y se está trabajando con los estados para poder fortalecer esta protección, y fortalecer los derechos de las mujeres, la valla no es más que para proteger a las propias mujeres policías, frente a un acto de uso de estos martillos (...), no solo es un asunto de monumentos, porque cuando hay una situación así todos se ponen en riesgo”.

Dijo que en otros países se utilizan policías con “tolete” u otras maneras lo usan para reprimir, y aquí en México no se usa eso.