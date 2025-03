Maribel Guardia se “venga” de Imelda Tuñón: no podrá disfrutar de la herencia de su nieto gracias a esta fuerte medida Crédito: Cuartoscuro

La fuerte batalla legal y mediática entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón pro al custodia del menor José Julián, único hijo del fallecido cantante Julián Figueroa, sigue dando nuevos giros inesperado en las medidas que cada una de las famosas ha comenzado a tomar para tratar de salir victoriosa o no tan afectada luego de que se hiciera público el polémico caso familiar.

Luego de que trascendiera que Maribel Guardia había obtenido de forma temporal la custodia de su nieto, su ex nuera lanzara fuertes declaraciones en contra de la famosa y el público se dividiera en dichos bandos, la joven actriz de teatro musical ya se reencontró con José Julián, quien de nueva cuenta está, estipulado ante la ley, bajo el cuidado y supervisión del menor.

Ante dicho panorama, la periodista Claudia de Icaza compartió la fuerte medida que ha tomado Maribel Guardia para que su ex nuera, acusada por ella misma de padecer fuertes adicciones, no pueda disfrutar en determinando momento del dinero y herencia que le dejará a su único nieto tras la inesperada muerte de su hijo con Joan Sebastian.

“Buena medida de Maribel Guardia pensar en la edad en que su nieto reciba lo que ella le va a dejar como herencia. Cuando el nieto tenga 35 años, Imelda ya no tendrá tanto ‘ánimo’ para gastárselo... Rondará los setenta”, escribió en X la escritora de la polémica biografía no autorizada de Luis Miguel.

Aseguran que Maribel Guardia debería preocuparse por la seguridad física y mental de su nieto: “Acto desesperado”

Luego de que el pasado sábado 1 de marzo y de acuerdo a la conductora de Imagen Televisión Addis Tuñón quien también es tía de Imelda Tuñón, se compartió que autoridades mexicanas llegaron al domicilio de Maribel Guardia para notificarle que ya no sería la tutora legal del pequeño José Julián y que regresaría con su madre, Claudia de Icaza también comparte porque la actriz debe estar ‘más que preocupada’.

“No, no se equivoquen. Maribel debe estar preocupada y mucho, no por el hecho de que Imelda eduque mal a su nieto. Aquí se está jugando con la seguridad física, mental y emocional de un niño. Sean más serios y más reflexivos. No llamen capricho a un acto desesperado”, escribió en un primer mensaje en X.

“Maribel Guardia merece vivir sin ese tipo de responsabilidades. Neta. Que cada quien asuma lo que le toca vivir en un momento dado. Ni la edad, ni el ánimo, ni la energía para semejante tarea”, escribió la también escritora.

Maribel Guardia lanza mensaje en redes tras ‘perder’ a su nieto

El pasado 1 de marzo, Imelda Tuñón recuperó la custodia de su hijo, José Julián, tras un mes de separación que estuvo marcado por un proceso legal complejo y mediático. El niño de 7 años había permanecido bajo el cuidado temporal de su abuela paterna, la actriz y cantante Maribel Guardia, debido a una denuncia por presunta violencia familiar presentada contra Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Este caso, que inició el 21 de enero, culminó con la decisión de un juez de devolver al menor a su madre, un hecho que generó reacciones tanto en redes sociales como en el ámbito público.

La actriz costarricense Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que muchos interpretaron como una reflexión sobre la situación familiar. En su publicación, Guardia escribió:

“Cuando sientas que no encuentras tu rumbo, cierra los ojos y pregúntale a tu alma por la ruta, ella siempre conoce el camino a su hogar”. Este mensaje, aunque no menciona directamente el caso, fue tomado por sus seguidores como una respuesta al reciente fallo judicial que la separa nuevamente de su nieto.