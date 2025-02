Ricardo Monreal niega la existencia de divisiones en el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro

Monreal reiteró la unidad de su grupo parlamentario (Facebook Ricardo Monreal A.)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, negó la existencia de cualquier tipo de división dentro de los legisladores en la Cámara Baja. De igual manera, reiteró que su instituto político no impedirá que ningún personaje evada la procuración de justicia.

Durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer las actividades que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) realizará en próximos días, Ricardo Monreal Ávila fue cuestionado sobre las posibles escisiones que existirían en su bancada por personajes con polémicas por su presunta relación con delitos de cualquier índole. Al respecto, aseguró que no existen divisiones.

“No hay división en Morena. En el grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados hay unidad. No hay ninguna actitud de zozobra, menos de hostilidad entre nosotros. Sabemos perfectamente que en este momento la unidad es clave. Nosotros privilegiamos la unidad ante cualquier otra cosa (...) no es el momento de buscar divisiones porque unidos podemos respaldar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

En las últimas semanas, el instituto político guinda ha atravesado situaciones que han dado de qué hablar entre la militancia, aunque también entre partidos políticos de oposición. De manera reciente, los acontecimientos que pusieron a Morena en el ojo del huracán fue la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez y Alejandro Murat, personajes con pasado en el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente.

La afiliación de Miguel Yunes Márquez a Morena dividió opiniones (Foto: Tomada de IG)

La afiliación de los personajes al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) causó la división de opiniones. Mientras Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña abrazaron la afiliación de Yunes Márquez, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle se posicionó en contra de la decisión e impugnó ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido.

Una situación similar tuvo lugar en el caso de la afiliación de Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca. Al respecto, el gobernador Salomón Jara y diputados de dicho estado se pronunciaron en contra y solicitaron la revisión de su afiliación porque “representa todo lo contrario a los principios u valores del movimiento”.

Antes, el partido enfrentó los señalamientos en contra de Cuauhtémoc Blanco por parte de la Fiscalía General del estado (FGE) de Morelos, entonces a cargo de Uriel Carmona. No obstante, en referencia a casos que puedan encontrarse en la misma situación, Monreal aseguró que:

“Nosotros demandamos que se deslinden responsabilidades y que se llegue a fondo con las investigaciones. No hay, de nuestra parte, ninguna intención de que se frene o se tape a ninguna persona”.