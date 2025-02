Diego Klein desmiente romance con Angélica Rivera: “Me quedé helado”

La serie basada en la telenovela colombiana 'La señora Isabel' se estrenará el próximo 23 de marzo por Vix. (IG: @diegokleinfranco // @angelicariverahoficial)

El esperado regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica se vio opacado por rumores sobre su vida amorosa. Y es que una revista de circulación nacional destapó que habría comenzado un romance con Diego Klein, un actor mexicano 19 años menor que ella con quien trabajó en el remake de Mirada de Mujer que está próximo a estrenarse.

Supuestamente, los actores se habrían enamorado entre grabaciones de la telenovela donde interpretan a los personajes principales. Sin embargo, ambos actores ya desmintieron esta información a través de sus redes sociales, esto a pesar de que la revista en cuestión publicó unas fotografías como presuntas pruebas.

La actriz desmintió los rumores y explotó contra el medio que desató el escándalo. (IG: @carasmexico)

“Lo único que se formó entre nosotros fue una amistad increíble”: Diego Klein

El actor publicó un contundente comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde lamentó que surgieran estos rumores y confesó cómo fue trabajar con la exprimera dama de México en su regreso al mundo artístico nacional tras 18 años de ausencia.

“Como una bomba salió por todos lados que mi compañera de la serie Con esa misma mirada, Angélica Rivera, y yo tenemos una relación de pareja fuera del ámbito del set. Me quedé helado pues esto NO ES VERDAD. Angélica Rivera es la mejor compañera de trabajo que he tenido en mi vida y lo digo haciéndome responsable 100% de estas palabras”, comenzó.

Primer adelanto de su regreso a la televisión tras 17 años de ausencia. Credito: IG: angelicariveraoficial // Vix

De esta manera, Diego Klein desmintió los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Angélica Rivera, pero reveló que sí tienen una amistad que se construyó y consolidó en los sets de grabación.

“Vivimos un proceso maravilloso en la serie: de parte de los dos hubo un compromiso absoluto, un gran respeto y amor hacia la historia que íbamos a realizar. Esta complicidad profesional, que fuimos construyendo en el trabajo diario permeó todo el tiempo, y yo también creo que redundó en beneficio directo en la historia que estábamos contando. Y, como sucede en la vida en general cuando uno comparte una pasión profesional, nuestra amistad y cariño se fue fortaleciendo”, agregó.

(Foto: Instagram/ Diego Klein)

Asimismo, se pronunció sobre las similitudes que existen entre la historia de Con esa misma mirada con las críticas que surgieron a raíz de los rumores sobre su vida privada y vínculo con Angélica Rivera.

“Lo único que se formó entre nosotros fue una amistad increíble y una profunda admiración por el trabajo que cada uno estaba realizando. Y si compartimos algún amor, es por esta serie que pronto podrán disfrutar y que, como pueden ver, ya está haciendo que se hable de temas importantes”, concluyó.