Angélica Rivera reacciona a supuestas evidencias de su romance con Diego Klein

La ex primera dama de México aseguró que la revista intentó desacreditarla. (Foto: cuartoscuro.com)

Angélica Rivera rompió el silencio tras la controversia generada por una publicación de la revista Caras, que insinuaba la existencia de un romance con Diego Klein. Pues las evidencias que habrían manejado se trataban de fotografías de la ex primera dama y el actor en una sesión fotográfica.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz desmintió los rumores y criticó la forma en que el medio abordó el tema, calificando de “burdo” el uso de imágenes profesionales como evidencia de una relación sentimental.

Según la actriz, estas fotografías no son más que parte de su trabajo como intérprete. De acuerdo con lo expresado por Rivera, la publicación de la revista no solo difundió información falsa, sino que también utilizó un lenguaje que, según ella, buscaba desacreditarla.

comunicado de Angélica Rivera donde desmiente supuesto romance con Diego Klein. (captura depantalla @angelicariverahoficial)

En su declaración, la actriz señaló que el medio empleó términos como “noviazgo” de manera insistente, a pesar de que, según sus palabras, no existe tal relación. Además destacó que el comunicado emitido por la revista incluyó referencias al empoderamiento femenino, lo que, en su opinión, fue utilizado como un recurso para atacarla y cuestionar su credibilidad.

“¡¿En serio Caras?! ¿Un photoshoot es igual a noviazgo? Si esas fotos profesionales son su evidencia de un romance, la verdad ya hay muy poco que decir”, aseguró.

“Y me dan ganas de reír porque ies más que evidente que son fotos de dos actores haciendo su trabajo! Pero la realidad es que no río porque el tema es muy serio. Sobre todo porque ayer en su comunicado amenazante siguieron utilizando la palabra noviazgo que es mentira, y además, usaron el bajo recurso de apelar al empoderamiento femenino para lastimarme e indirectamente llamarme mentirosa. ¡Las mujeres no tenemos que dar explicaciones! No tenemos que justificar con quién bailamos, con quién brindamos, con quién andamos o a quién besamos”.

Angélica Rivera ha sido vinculada sentimentalmente con el actor Diego Klein, su coprotagonista en la serie ‘Con esa misma mirada’, versión que fue negada por ella. (Foto: @angelicariverahoficial, carasmexico)

En su mensaje, la ex primera dama hizo un llamado a reflexionar sobre la libertad de las mujeres para vivir sin tener que justificar sus acciones o relaciones personales. Rivera también subrayó que las mujeres no son propiedad de nadie y que su amor o afecto no pertenece a terceros.

“Porque incluso sí personas dicen que nos vieron ‘cariñosos’ y eso fuera verdad, eso no no lo haría mi pareja, ni quisiera decir que mi amor le pertenece, porque iNo somos propiedad de nadie, ni debemos dar explicaciones por vivir”, señaló. “Por lo que de corazón les digo que no hay rencor. También en mis historias les dejo el resto de las fotos para que las disfruten”.

Finalmente, Angélica señaló que sus palabras cobran especial relevancia en el contexto del próximo mes de la mujer, una fecha que invita a reflexionar sobre los derechos y la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

“Y mujeres: si bien la libertad no se pide, se vive, este próximo mes de la mujer hagamos ruido, pero sobre todo, vivamos día a día sabiendo que nadie puede decirnos cómo comportarnos y cómo expresar nuestra libertad”.