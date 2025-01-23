Ventaneando 29 años: Pati Chapoy tiene escándalos de famosos guardados bajo llave y no los revelará

El equipo de Ventaneando destaca que los famosos deben comprender la labor del periodismo, más allá de las relaciones personales (Mar L./Infobae México)

Ventaneando está de festejo. El ya emblemático programa de espectáculos celebra 29 años de información, encuentros y desencuentros a través de la pantalla de TV Azteca. Con Pati Chapoy a la cabeza de un equipo de periodistas, investigadores y realizadores, el noticiero de entretenimiento se convirtió en un referente desde sus inicios, hace casi tres décadas.

Infobae México fue invitado a la celebración del aniversario de Ventaneando, donde sus presentadora contestaron a la siguiente pregunta, dada su relación personal con algunas celebridades:

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“¿Qué valdría más: soltar una información, una bomba noticiosa, o conservar la amistad de un famoso?"

“Con lo de Daniela Romo, ese día que estuvo la nota formada en la escaleta para salir al aire, pues era natural que la diéramos porque nuestro Ricky Manjarrez estuvo en el centro de la noticia, entonces hay que dar la noticia y Pati siempre ha sido muy clara en eso, lo hacemos de una manera no parcial, pero sí de la manera más respetuosa que se pueda y planteando la naturaleza y la realidad de las cosas simplemente", afirma Rosario Murrieta, jefa de información y conductora del vespertino.

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Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, estuvo presente en el foro para celebrar 29 años de Ventaneando (Mar L./Infobae México)

Pese a que puedan difundir una noticia “incómoda” para sus protagonistas, para Rosario, contar siempre la verdad a la audiencia es primordial, más allá de cualquier relación amistosa con algún famoso.

“Sí, ha habido ocasiones en que, estamos ciertos de que después de que dimos cierta información, seguramente la celebridad no va a quedar conforme, no va a estar a gusto, de pronto ya no nos dará entrevistas, pero la información es la información y es la materia principal del programa, no podemos traicionarla ni fallarle, ni mucho menos al público porque la gente merece saber la verdad“.

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Rosario Murrieta afirma que las audiencias merecen calidad informativa, aun a cuestas de la molestia de las celebridades (Mar L./Infobae México)

La información mejor guardada en los archivos de Ventaneando

Rosario destaca que existen ciertos temas que, por su delicadeza, no podrían ser difundidos en el popular programa por el que han desfilado cantidad de periodistas hoy consolidados.

“Digamos que hemos guardado algunos temas que no podían ventilarse, porque involucraban casi siempre a menores de edad”.

Por su parte, Pati Chapoy, líder del equipo y directora del Estudio de espectáculos de TV Azteca, afirma conocer “fuertes escándalos” que no saldrán a la luz, al menos no mientras ella lo permita.

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Pati Chapoy dice contar con secretos muy bien guardados, que no piensa revelar ni en un libro (Mar L./Infobae México)

“Lo que sí les tengo que decir que hay un cajón con llave y la llave la tengo guardada, y no vamos a soltar información que sea delicada, no nadamás del personaje como tal, sino las personas que están involucradas. Tenemos acceso a información que les parecerá como inaudito, pero seguramente ustedes lo saben, está bajo llave y yo tengo la llave y no la voy a soltar. Tengo una copia y tampoco se las voy a dar“, afirma.

Mónica Castañeda, presentadora y reportera del programa, añade que las personalidades cuya vida privada puede volverse pública en la industria del showbiz deben comprenden la labor del periodismo, por encima de las relaciones personales.

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Para Rosario Murrieta, el público merece conocer toda la verdad Crédito: (Mar L./Infobae México)

“Creo que cuando hay conflicto con los famosos, de pronto, si muchos de ellos no entienden que esta es la naturaleza de nuestro trabajo, entonces qué puedes hacer, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, y creo que hay ese principio de respeto, sólo esperamos que respeten nuestro trabajo y ellos lo que les toca".