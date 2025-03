¿La Virgen de Guadalupe es propiedad de un extranjero? Esto sabemos

Los peregrinos llegan de diversas partes del país para venerar a la figura religiosa. (AP Foto/Marco Ugarte)

Cada 12 de diciembre, miles de fieles convergen en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, figura central de la devoción católica en el país y conocida como la “Reina de México.” Y aunque para muchos el lienzo con la imagen de la figura es una característica de nuestro país, el propietario es una persona extranjera que aprovechó la oportunidad de hacerse de él.

Peregrinos de todas partes de la República y del mundo llegan para agradecer los milagros recibidos y reafirmar su fe. Sin embargo, detrás de la venerada imagen existe una historia poco conocida que involucra derechos de propiedad intelectual, intereses comerciales y hasta ciencia moderna.

04/01/2024 Representación de la Virgen de Guadalupe mexicana, conocida popularmente como 'Guadalupana'. CULTURA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

¿Quién es el verdadero propietario del manto?

Aunque la imagen de la Virgen de Guadalupe es considerada por muchos un símbolo nacional, su estatus legal no es tan claro. En 2002, Wu You Lin, un empresario chino, registró la imagen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por apenas 2,112 pesos mexicanos, al percatarse de que no tenía un propietario oficial. Esto le permitió controlar el uso legal de la imagen durante varios años, incluso para iglesias y congregaciones, mientras él comercializaba productos con el emblema.

En 2003, la Basílica de Guadalupe compró los derechos de autor para evitar controversias, cediéndolos a María Teresa Herrera Fedyk por una suma considerable. Desde entonces, la propiedad de los derechos ha cambiado varias veces hasta que caducaron en 2012. Actualmente, no hay un dueño legalmente reconocido, aunque varias personas reclaman tener los derechos.

Esta situación plantea preguntas sobre el significado cultural y la apropiación de un ícono tan profundamente arraigado en la identidad mexicana pues generó la molestia de los feligreses quienes consideran que debe ser propiedad de todo México al ser su ícono católico.

Los seguidores de la 'Morenita' aseguran que sus derechos deben quedarse en México. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La ciencia y la Virgen de Guadalupe

La imagen de la Virgen de Guadalupe no solo inspira devoción, sino también curiosidad científica. El origen del manto y la figura que representa han sido temas de estudio durante décadas. En un intento por entender mejor su apariencia, el grupo Anahuac Enciclopedy utilizó herramientas de Inteligencia Artificial para recrear el rostro de la Virgen de Guadalupe de forma más nítida y precisa.

El análisis se enfocó en las facciones y la estructura craneal, aspectos clave para interpretar cómo luciría el rostro humano representado en el manto. Aunque los resultados no pretenden sustituir el valor simbólico de la imagen, buscan ofrecer una perspectiva diferente sobre su posible inspiración y detalles artísticos.

Los científicos de Anahuac Enciclopedy emplearon la inteligencia artificial para descomponer y estudiar minuciosamente cada componente. (Anahuac Enciclopedy)

Un símbolo eterno, pero en disputa

A pesar de las controversias legales y los análisis científicos, sigue siendo un símbolo unificador para millones de mexicanos y creyentes alrededor del mundo. La peregrinación anual, el fervor de los fieles y su lugar en la historia nacional demuestran que su importancia trasciende cualquier documento legal o análisis técnico.

Sin embargo, la historia de los derechos de autor sobre su imagen es un recordatorio de cómo incluso los emblemas culturales más venerados pueden convertirse en objetos de disputa en un mundo regido por leyes de propiedad intelectual y comercio. En este contexto, la Virgen de Guadalupe no solo es un ícono de fe, sino también un reflejo de las complejidades modernas que rodean a las tradiciones ancestrales.