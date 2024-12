¿Fue culpa de Raquel Bigorra? Ana María Alvarado recuerda su salida de Venga la Alegría

Ana María Alvarado rompe el silencio sobre su salida de Venga la Alegría Crédito: IG/anamaalvarado Cuartoscuro

Ana María Alvarado, colaboradora de Sale el Sol, compartió detalles sobre su salida de Venga la Alegría en 2010, mucho antes de llegar a Imagen Televisión.

Todo ocurrió durante el programa El mitangrit de TV Notas, donde compartió su versión de los hechos y detalló que todo comenzó cuando se encontraba de vacaciones.

Cabe recordar que la periodista formó parte del matutino de 2006 a 2010, por lo que coincidió con personalidades como Sergio Sepulveda y Tabata Jalil, quienes siguen siendo parte del programa. Sin embargo, detalló que fue con Omar Fierro y Betty Monroe con quienes compartió más experiencias.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, se le comunicó de su despido cuando regresaba de un viaje por España: “Comencé a recibir llamadas notificándome que ya no era parte del programa. Fue un momento muy doloroso”.

Ana María Alvarado recuerda su salida de Venga la Alegría Foto: IG/anamaalvarado

Tras ser despedida sin ningún motivo, la presentadora compartió que se puso a investigar y se dio cuenta de que Raquel Bigorra, exparticipante de La Casa de los Famosos México, tuvo una plática con los ejecutivos de la empresa.

Ana María Alvarado asegura Raquel Bigorra estuvo implicada en su salida de Venga la Alegría

La periodista de Sale el Sol contó que fue Bigorra quien pidió un cambio en el matutino, argumentando que la imagen de su colega ya estaba muy vista.

“Raquel Bigorra dijo: ‘Como que Anita está muy vista. Ahorita que anda de vacaciones por qué no la cambiamos y ponemos a alguien más’. Ella quería meter a Matilde Obregón, que con Matilde yo me llevo muy bien y ella no tuvo nada que ver en esto”, relató.

Pese a que la petición solo vino de una persona, Alvarado confesó que Roberto Romagnoli, productor de ese entonces, le hizo caso a la conductora por los años de amistad que tenían.

“Él fue quien dio la orden y dijo: ‘Ya quítenla y pongan a Matilde”, detalló.

Además de que la noticia le llegó sin alguna razón aparente, la periodista confesó que le llegó en un momento difícil, por lo que recuerda que representó un golpe duro en su carrera.

“No esperaba algo así, mucho menos después de regresar de un viaje. Fue un golpe fuerte, pero decidí seguir adelante y centrarme en otros proyectos”, expresó.

Actualmente, se encuentra al frente de la sección de espectaculos del matutino Sale el Sol junto a Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega Biestro; además, cuenta con un canal en YouTube en el que comparte las últimas noticias de los famosos.