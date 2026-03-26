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FMF defiende a Álvaro Fidalgo tras su llamado con Selección Mexicana: “No genera dudas”

El jugador del Real Betis espera la oportunidad de sumar sus primeros minutos con el Tri de Javier Aguirre

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FMF defiende a Álvaro Fidalgo tras su llamado con Selección Mexicana (Ilustración: Jovani Pérez)
FMF defiende a Álvaro Fidalgo tras su llamado con Selección Mexicana (Ilustración: Jovani Pérez)

Álvaro Fidalgo ya entrenó con la Selección Mexicana y se alista para debutar con el Tri de Javier Aguirre. Pero, tras su primer llamado con el equipo azteca empezaron a surgir una serie de polémicas por el lugar que se ganó el recién naturalizado.

La defensa de la Federación Mexicana de Futbol encabezada por Duilio Davino fijó una postura clara ante la controversia generada por la convocatoria de Álvaro Fidalgo. El directivo justificó la incorporación del jugador español naturalizado mexicano, señalando su cumplimiento legal y su aporte deportivo, según declaró a TUDN.

La FMF defendió la llamada de Álvaro Fidalgo a la Selección Nacional porque el mediocampista cumple con todos los requisitos de FIFA y la legislación mexicana, además de haber acreditado cinco años en la liga local y manifestado su deseo de representar a México de manera formal y legal.

Argumentos de la FMF para justificar la convocatoria de Fidalgo

Tras su paso por LaLiga, el jugador busca convencer a Javier Aguirre.
Tras su paso por LaLiga, el jugador busca convencer a Javier Aguirre.

El caso de Álvaro Fidalgo surgió en un momento de debate respecto a la identidad nacional y el papel de los jugadores naturalizados en la Selección Mexicana. Duilio Davino, director de selecciones nacionales, explicó en entrevista con TUDN que el futbolista superó todos los filtros legales y deportivos para vestir la camiseta verde, minimizando así la discusión centrada en su origen extranjero.

Es mexicano, nuestro gobierno le dio la ciudadanía y el pasaporte, no hay dudas”, afirmó Duilio Davino, quien detalló los pasos oficiales cumplidos por Fidalgo. El directivo subrayó: “Ha jugado cinco años seguidos en México, lo cual es un requisito de la FIFA. Lo más importante es que él quiere jugar para la selección. Aquí no importa dónde hayan nacido, sino los requisitos que pueda cumplir”.

Davino reconoció que persiste cierta visión nacionalista en el público. Además, indicó que el mundo del fútbol está globalizado y la captación de talento depende de respetar los criterios de elegibilidad más allá del país de nacimiento.

Consideró que la experiencia y rendimiento de Fidalgo en la Liga MX respaldan su inclusión como opción para partidos internacionales. El directivo agregó que la federación se ciñe a políticas incluyentes para fortalecer el plantel nacional con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jun 26, 2024; Inglewood, CA, USA; Mexico forward Julian Quiñones (9) prepares during the anthem before a match against Venezuela at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
El caso de Álvaro Fidalgo surgió en un momento de debate respecto a la identidad nacional y el papel de los jugadores naturalizados en la Selección Mexicana (Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

Apoyo institucional y contexto de otras convocatorias

En la misma línea, Davino agradeció la disposición anticipada de la Liga MX y los clubes, lo que ha facilitado el proceso de convocatorias y la planeación de la selección. Citó el caso de Julián Quiñones como ejemplo de naturalizado integrado, asegurando: “No genera dudas, en los torneos que ganamos estaba Julián; cuando no vino es porque estuvo lastimado, dudas no hay, lo sigue trayendo”.

El directivo extendió un reconocimiento a los dirigentes que apoyaron el proyecto nacional. Destacó la colaboración de Mikel Arriola, Ivar Sisniega y valoró el compromiso de Amaury Vergara, al resaltar que el respaldo institucional fue clave para priorizar los intereses de la selección, tal como comentó en su charla con TUDN.

La Federación Mexicana de Futbol mostró así una actitud cohesionada y agradecida con clubes y organismos aliados. El apoyo institucional se reflejó en la coordinación para facilitar el préstamo de jugadores, subrayando que el objetivo es consolidar al equipo nacional para las próximas competencias internacionales.

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