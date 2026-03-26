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Selección Mexicana: estos son los futbolistas naturalizados que han ido a los mundiales

A lo largo de la historia de México se han convocado a futbolistas naturalizados para enfrentar la justa mundialista

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Soccer Football - International Friendly - Panama v Mexico - Estadio Rommel Fernandez Gutierrez, Panama City, Panama - January 22, 2026 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Aris Martinez
Javier Aguirre tiene la posibilidad de llevar algunos jugadores naturalizados. (REUTERS/Aris Martinez)

La Selección Mexicana ha contado con futbolistas naturalizados en diferentes etapas de su historia, marcando momentos singulares en las convocatorias mundialistas del equipo nacional.

La presencia de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana ha sido un fenómeno recurrente, con casos emblemáticos que han dejado huella en la justa mundialista.

Este fenómeno ha generado debate y atención, y ha reflejado la diversidad y las distintas trayectorias de quienes han defendido la camiseta tricolor en la máxima cita futbolística.

A continuación los nombres de quienes defendieron a la Selección Mexicana en dicha condición de jugadores naturalizados.

Jorge Romo y Carlos Blanco

El español Carlos Blanco integró la misma generación que Jorge Romo y también representó a México en los torneos de Suiza 1954 y Suecia 1958.

Romo, originario de La Habana, participó en ambas justas, y en la edición de 1958 el equipo nacional logró sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Gabriel Caballero

Formado en Chile y originario de Argentina, Gabriel Caballero arribó a México con 25 años para incorporarse al Pachuca, club al que permaneció ligado sin regresar a su país natal.

Aunque inició su trayectoria como delantero, fue retrasando su posición hasta desempeñarse como volante, lo que le valió la convocatoria de Javier Aguirre para disputar el Mundial de Corea y Japón 2002.

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

Guillermo Franco

En 2002, Guillermo Franco arribó a México para incorporarse a los Rayados de Monterrey y dos años después ya contaba con la nacionalidad mexicana.

Ricardo La Volpe lo convocó para el Mundial de 2006, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos frente a Irán, Angola y Portugal, sin marcar goles.

Javier Aguirre volvió a incluirlo en la plantilla para el Mundial de 2010, torneo en el que participó en los cuatro encuentros jugados por México y nuevamente no logró anotar.

Guille Franco
Foto: Tv Azteca/Los Protagonistas

Antonio Naelson “Sinha”

El brasileño Sinha llegó a México a temprana edad para incorporarse a la Liga de Ascenso y, tras destacar, ascendió a la Liga MX donde jugó con Monterrey, Toluca y Querétaro.

Ricardo La Volpe lo incluyó en la convocatoria para el Mundial de Alemania en 2006, torneo en el que anotó un gol durante la victoria sobre Irán.

Especial
Sinha fue un gran referente en medio campo del Tricolor y logró hacer unos goles. (Imago7)

Rogelio Funes Mori

Aunque sus mejores años con Monterrey quedaban atrás, Gerardo Martino decidió convocar al Mellizo, nacido en Argentina, para el Mundial de Qatar 2022.

Su participación se limitó a unos minutos y no logró destacar en el torneo.

Foto de archivo de Rogelio Funes Mori celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 30 de enero de 2022. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo de Rogelio Funes Mori celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 30 de enero de 2022. REUTERS/Henry Romero

¿Quienes podrían ir para el Mundial 2026?

Para la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre tiene la posibilidad de convocar a Julian Quiñones, Germán Berterame y Álvaro Fidalgo.

Para que se sumen a la selección como futbolistas naturalizados, desarrollados y consolidados con paso en Liga MX, después de una larga estancia en el país.

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