Angélica Rivera explota tras comentarios que aseguran opacó a su hija, Sofía Castro, en su boda

Angélica Rivera responde a los comentarios sobre su apariencia en la boda de su hija Crédito: IG/angelicariverahoficial

Angélica Rivera regresó a la Ciudad de México después de celebrar la boda religiosa de su hija, Sofía Castro, con Pablo Bernot. Después de meses de espera, el evento se llevó a cabo en un exclusivo hotel de San Miguel de Allende, donde se dieron citas varias personalidades del espectáculo.

Desde las primeras horas del 30 de diciembre, se comenzaron a difundir imágenes y videos de la joven actriz alistándose para caminar hacia al altar de la mano de su padre, José Alberto Castro; horas más tarde, parte de los invitados, entre ellos Irina Baeva, Marlene Favela, Fabiola Guajardo y Emmanuel Palomares, difundieron parte de los momentos especiales del evento.

A través del material audiovisual se pudo ver a Angélica Rivera, madre de la novia, luciendo un exclusivo diseño de Óscar de la Renta, mismo diseñador que creó el vestido de su hija. Su belleza y felicidad resaltó de inmediato entre los internautas, quienes comentaron que había opacado a su hija.

Aunque el vestido de novia fue un sueño hecho realidad para Sofía, Angélica Rivera también logró capturar la atención de todos. (sofia_96castro / Instagram)

Angélica Rivera estalla contra los comentarios que aseguran opacó a su hija

Después de la ceremonia religiosa que selló el amor entre Sofía Castro y Pablo Bernot, los invitados continuaron con la celebración y no dejaron pasar ni un solo detalle. Entre las imágenes que se difunden en Internet, existen varias en las que resalta Angélica Rivera.

Días después del esperado evento, la actriz también conocida como ‘La Gaviota’ tuvo un breve encuentro con los medios que no terminó del todo bien, pues respondió a los comentarios que aseguran opacó a su hija.

“Precioso, estuve muy contenta, mi niña encontró un hombre maravilloso. Pablo encontró una niña maravillosa, fue un momento muy mágico”, compartió a su llegada al aeropuerto internacional de la CDMX.

Angélica Rivera, conocida por su estilo sofisticado, eligió un vestido de la casa Óscar de la Renta para la boda de su hija. La prenda, disponible previamente en tiendas de lujo como Farfetch, tenía un precio de 29 mil 990 dólares. (sofia_96castro / Instagram)

Momentos después, la situación se tensó cuando la actriz escuchó que una reportera mencionó que diversos usuarios en redes sociales aseguraron que había opacado a su hija con lo bien que se veía en la boda.

“No, no digan eso, no digan eso. Una mamá jamás, jamás, no usen esas palabras negativas. No lo repitas”, puntualizó al retirarse del lugar.

Pese a reconocer que la boda de su hija fue un momento realmente “bonito”, el comentario sobre las comparaciones no resultaron nada bien, por lo que su encuentro con la prensa terminó siendo muy breve.

Hasta el momento, Sofía Castro no ha dado declaraciones sobre su matrimonio, pero previo a la boda, confesó que se sentía emocionada y quería que todo fuera noticia durante esa noche.