Enrique Guzmán llega al hospital para reunirse con Silvia Pinal y sus hijos Luis Enrique y Alejandra; esto sabemos

Los actores estuvieron casados durante casi una década y tuvieron dos hijos juntos: Luis Enrique y Alejandra Crédito: Cuartoscuro

La crisis de salud de la primera actriz Silvia Pinal ha convocado a toda la dinastía en un hospital al sur de la Ciudad de México, entre ellos, Enrique Guzmán, su exesposo. El ícono del rock and roll ingresó a Médica Sur la mañana de este jueves. Aunque no fue captado por la prensa, el reportero Flavio Machuca de Sale el Sol confirmó la presencia del cantante, la cual fue confirmada por un empleado del nosocomio.

Cronología de la crisis de salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal enfrenta un nuevo episodio crítico de salud tras ser hospitalizada el pasado 21 de noviembre. La actriz ingresó a un hospital en el sur de la Ciudad de México por una infección en las vías urinarias que parecía controlada, según reportes iniciales.

Sylvia Pasquel, hija de la actriz, había informado sobre una aparente mejoría y adelantado que su madre recibiría el alta médica. Sin embargo, el estado de Pinal se complicó, lo que llevó a la familia a permanecer en el hospital y a evitar declaraciones públicas.

Un audio filtrado por Chisme No Like mostró a Efigenia Ramos, asistente de Pinal, señalando que los médicos no autorizan que la familia comparta detalles: “Ahorita no me dejan decir nada, deja ver si el médico de Silvita quiere bajar”.

Crisis recurrentes en los últimos años

La salud de Silvia Pinal se ha deteriorado particularmente en los últimos bimestres de cada año.

Diciembre de 2021 : Hospitalizada por una arritmia cardíaca agravada por COVID-19. Recibió el alta en enero de 2022.

Diciembre de 2022 : Afectada por influenza, fue hospitalizada y dada de alta antes de finalizar el año.

Diciembre de 2023: Pasó la Navidad en el hospital tras un cuadro de influenza.

Silvia Pinal, con 93 años, sigue siendo un emblema de la cultura mexicana, aunque su salud sigue preocupando a sus seguidores y familiares.

Sale el Sol confirmó la presencia de Enrique Guzmán. (Imagen Televisión)

Así fue la historia de amor y desamor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán

El romance entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán fue una de las historias más comentadas del espectáculo mexicano en la década de 1960. Dos figuras icónicas de la Época de Oro del cine y del rock se unieron en una relación que, aunque parecía destinada a ser, terminó en medio de polémicas y dolor.

Un flechazo inesperado

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se conocieron en Los Especiales de Silvia Pinal, un programa televisivo donde el cantante de “La Plaga” quedó cautivado por la actriz. Aunque Guzmán quedó prendado de inmediato, Pinal confesó en entrevistas que no estaba convencida debido a los 10 años que los separaban. “No me encantaba del todo la diferencia de edades”, admitió.

Sin embargo, el carisma del cantante conquistó a Pinal, y su romance se consolidó en Acapulco. La relación atrajo críticas, pero ellos siguieron adelante. Guzmán confesó que, durante su recuperación de hepatitis, Silvia lo acompañó y cuidó, lo que lo llevó a darse cuenta de que era “la mujer de su vida”.

Matrimonio y familia

La pareja se casó en 1967 en Cuautla, Morelos, durante la filmación de María Isabel. Silvia tenía 36 años y Enrique, 25. En 1968, nació Alejandra Guzmán, a quien Silvia llamó su “reina del rock”. Dos años después, llegó Luis Enrique Guzmán. El éxito también los unió profesionalmente. Su programa Silvia y Enrique tuvo cuatro años al aire, consolidándolos como una pareja emblemática del entretenimiento.

Un final doloroso

El matrimonio comenzó a desmoronarse debido a los celos y el carácter explosivo de Guzmán. Silvia reveló en entrevistas que llegó a temerle por su comportamiento violento: “Me daba miedo, hasta me llegó a golpear”.

En 1976, la relación terminó oficialmente. Décadas después, Guzmán admitió en redes sociales haber cometido abusos contra Pinal, declaraciones que generaron gran controversia.

La historia de Silvia Pinal y Enrique Guzmán sigue siendo un capítulo destacado en la memoria del espectáculo mexicano, marcado por amor, éxito y desencuentros irreparables.

El romance entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán fue una de las historias más comentadas del espectáculo mexicano en la década de 1960. (Foto: Facebook/Silvia Pinal)