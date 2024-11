Hija de Valentín Elizalde lo recuerda con fuerte mensaje a 18 años de su asesinato: “Tú lo mataste”

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 tras un concierto en Reynosa, Tamaulipas (Archivo)

Valentina Elizalde, hija del fallecido cantante de música regional mexicana Valentín Elizalde, ha compartido un emotivo video en redes sociales a pocos días de cumplirse 18 años del asesinato de su padre.

En el video, Valentina, quien tenía solo tres años cuando ocurrió el trágico suceso, expresa el dolor persistente por la pérdida de su padre y confronta a quienes considera responsables de su muerte.

El 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, fue asesinado tras ofrecer un concierto en el Palenque de la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas.

El ataque ocurrió mientras el cantante viajaba en su camioneta junto a su representante, su primo y su chofer. En el atentado, Valentín, su representante y su chofer perdieron la vida, mientras que su primo fue el único sobreviviente.

A través de su cuenta de TikTok, Valentina, ahora de 21 años, compartió recuerdos de momentos especiales con su padre y expresó la tristeza que aún siente por su ausencia. “El dinero no llena el vacío de su ausencia”, escribió, subrayando el impacto duradero que la pérdida ha tenido en su vida.

“Ya se viene el aniversario luctuoso #18 de mi papá y por más que intento recordarlo sin llorar, no puedo, porque lo único que me quedo de él es esto, solo fotos y videos juntos”, expresó.

Valentina también utilizó sus redes sociales para dejar claro que no considera la muerte de su padre como un accidente, sino como un acto deliberado. Sin mencionar nombres, acusó directamente a quienes cree que fueron responsables, afirmando que le arrebataron la oportunidad de crecer con su padre y de compartir momentos importantes de su vida con él.

“Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos. Esto demuestra cómo la lealtad puede desaparecer por unos pesos”.

En Instagram, Valentina replicó su mensaje, enfatizando que su intención no es aprovechar la fama de su padre, sino mantener viva su memoria. “Hablo de él para seguir recordándolo, no para ‘colgarme’ de su fama”, aclaró, reafirmando la importancia de su padre en su vida.

El asesinato de Valentín Elizalde sigue siendo un caso sin resolver, aunque se ha especulado que podría estar relacionado con el contenido de una de sus canciones, A mis enemigos. La noche del ataque, Valentín había interpretado varios de sus éxitos en un concierto que fue recibido con entusiasmo por el público.

Valentina, quien sigue los pasos de su padre en la música, mostró en el video un collar con forma de gallo, un símbolo del vínculo profundo que mantiene con la memoria de su padre. A través de sus palabras y acciones, Valentina busca mantener vivo el legado de El Gallo de Oro, tanto como artista como figura paterna.